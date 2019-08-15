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她躲後車廂…逮雙面閨蜜「褲子脫一半」對男友醉音嗲喊：想要！

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▲▼雙面閨蜜褲子脫一半…醉音嗲喊Ｘ我！　看到正宮秒酒醒尬笑。（圖／翻攝自Samantha Grywalsky臉書）

▲薩曼莎與19歲男友雅各。（圖／翻攝自Samantha Grywalsky臉書，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國密西根州少女薩曼珊（Samantha Grywalsky）某天發現，好朋友克蘿伊（化名）竟然透過社交媒體，私下傳性暗示訊息給男友雅各（Jacob Glasgow）。她提議要來一場「情侶聯合設局」，躲在「幽會」的後車廂裡偷襲，當場抓到閨蜜褲子脫到一半，假裝喝醉嗲聲勾引男人的過程。

18歲的薩曼珊表示，男友第一次收到調情訊息就立刻坦承，她一開始按兵不動，沒想到克蘿伊食髓知味，越傳越多，「我想看看她會做到什麼程度，如果她和雅各孤男寡女共處一室，會發生什麼事。」情侶討論後，決定讓男方假裝開車赴約，但在距離派對地點三個街區的地方，讓正宮躲進後車廂，再把後座座椅稍微前傾打開，方便偷聽，「我有5呎11吋（大約180公分）高，簡直快被擠扁了。」

克蘿伊一上車，立刻大喊雅各的名字，聽起來明顯喝醉，嗲聲說道，「你絕對不知道，我想要你X我多久了。」她接下來非常投入地調情，還把褲子都脫到一半了，完全沒有察覺男孩心不在焉，更沒有發現後車廂藏著另外一個人，

薩曼珊向《每日星報》提到，當時躲在後車廂錄音、拍照蒐證，花了很大的自制力，才沒有當場戳破閨蜜謊言，「這真的超級難堪，我當時想著，也許可以直接跳出來，把她嚇得半死，或者痛打她一頓，但是又告訴自己『妳花了這麼長久的時間練習自我克制，就順其自然吧！』」她只好默默聽著克蘿伊說著希望雅各對她做的事，又拚命忍住不要笑出來，「我只能說，她不是很有創意。」

▲▼▲▼雙面閨蜜褲子脫一半…醉音嗲喊Ｘ我！　看到正宮秒酒醒尬笑。（圖／翻攝自Samantha Grywalsky臉書）

▲薩曼珊和男友聯手設局抓到雙面閨蜜。

雅各假裝轉身到後座找保險套，順便把後座座椅完全往前壓平，讓女友爬出後車廂，此時克蘿伊一轉頭，臉上表情瞬間結凍。薩曼珊回憶，「她就像是跑到街上的小狗狗一樣，一開始嚇壞了，下一秒又裝沒事打招呼，好像我什麼都不知道一樣。」她開玩笑地說，「我們大半夜地停在停車場中央耶，不然她以為我從哪裡跑出來的？」

薩曼珊與「雙面閨蜜」當場對質，沒想到對方卻打死不承認，兩人當場撕破臉。她表示，對於這段友情終結一點也不後悔，因為感情的第一個挑戰最後換來好的結果，「這件事不但讓我看清克蘿伊的真面目，也讓我體會到雅各真的是一個非常誠實的人。」

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關鍵字：北美要聞,調情,正宮,小三,抓包,抓猴

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