她躲後車廂…逮雙面閨蜜「褲子脫一半」對男友醉音嗲喊：想要！

▲薩曼莎與19歲男友雅各。(圖/翻攝自Samantha Grywalsky臉書,下同。)

記者吳美依/綜合報導

美國密西根州少女薩曼珊(Samantha Grywalsky)某天發現,好朋友克蘿伊(化名)竟然透過社交媒體,私下傳性暗示訊息給男友雅各(Jacob Glasgow)。她提議要來一場「情侶聯合設局」,躲在「幽會」的後車廂裡偷襲,當場抓到閨蜜褲子脫到一半,假裝喝醉嗲聲勾引男人的過程。

18歲的薩曼珊表示,男友第一次收到調情訊息就立刻坦承,她一開始按兵不動,沒想到克蘿伊食髓知味,越傳越多,「我想看看她會做到什麼程度,如果她和雅各孤男寡女共處一室,會發生什麼事。」情侶討論後,決定讓男方假裝開車赴約,但在距離派對地點三個街區的地方,讓正宮躲進後車廂,再把後座座椅稍微前傾打開,方便偷聽,「我有5呎11吋(大約180公分)高,簡直快被擠扁了。」

