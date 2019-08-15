藍綠誰會編預算？主計總處一張圖證明蔡政府「史上最守財政紀律」

▲近14年藍綠政府歲入歲出差短狀況。（圖／主計總處提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院15日拍板109年度中央政府總預算案，根據主計總處資料，歲入歲出皆突破新台幣2.1兆元，並無歲差，預計8月底前送進立法院。主計總處公布之圖表也清楚顯示從扁政府、馬政府至蔡政府以來的歲入歲出狀況，一張圖證明總統蔡英文日前所稱，「蔡政府是有史以來最遵守財政紀律的政府」。

主計總處指出，109年度中央政府總預算歲入編列為2兆1022億元，相較今年度增加5.5％；歲出部分則是編列2兆1022億元，較今年度增加5.2％。歲入成長率高於歲出，同時歲入歲出「無差短」。根據圖表顯示，近14年來，馬政府執政時期皆為差短沒有賸餘，差短更在民國101年達到2041億元，一張圖顯示藍綠編列預算效率。

蔡英文日前提到，今年在編列預算時，是22年來首次平衡預算，歲入、歲出平衡，「是有史以來最遵守財政紀律的政府」。

行政院長蘇貞昌於院會中表示，109年度總預算案歲入及歲出規模都約為2.1兆，較108年度增加約5個百分點，其中主要增加的施政面向包括加強投資（公共建設及科技預算共約增加850億）、照顧弱勢（長照以及勞保、健保、國保、農保保費增加約360億）、推動少子女化對策（增加146億）及強化國防（增加314億）等，這些預算的增加，都是為了讓人民安居樂業、保衛國家安全。

蘇貞昌指出，過去兩年政府總決算連續產生歲入歲出有賸餘，107年度的賸餘甚至達到1,109億元，即便109年度總預算的歲入、歲出規模略有成長，這仍然是自88年度以來，22年來再次總預算案歲入歲出編列達到平衡，展現政院施政追求福國利民，但同時秉持負責任、嚴守財政紀律的態度，來推動國家建設。