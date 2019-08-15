基本工資調漲超越馬政府　網友Cue洪孟楷「快拍手」

▲洪孟楷兩年前貼文被網友挖出來。（合成圖／翻攝洪孟楷臉書、記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

勞動部14日決議，109年元旦起，基本工資調整為2萬3800元，時薪調為158元。根據勞動部資料顯示，蔡政府上任後，薪資從起初的2萬8元，調漲至2萬3800，一共調漲3792元。網友也挖出洪孟楷2年前臉書貼文，文中洪孟楷稱若蔡英文任期結束前，「能夠超過馬政府時期的2728元，我會樂意的為民進黨拍手！」吸引網友朝聖留言「拍拍手囉」。

洪孟楷2年前表示，民進黨上任後調整的薪資程度還比不上馬政府時代，不願跟勞工溝通，卻會對民眾說謊，馬政府時代，總共五次調整基本薪資，從17280一直調整到20008元，成長金額為2728元；而時薪從95元提升到120元，共成長25元。

洪孟楷揚言，「在蔡總統2020任期結束前，如果勞工基本薪資別說三萬，能夠超過馬政府時期的2728元，我會樂意的為民進黨拍手！」但如果做不到，請民進黨別再講幹話、空話，好好治理國家，「也許有人會說，馬是八年任期、蔡才四年不公平。但，還有人在做夢認為蔡英文會有兩任嗎？」

如今，勞動部拍板調整基本工資，月薪從2萬3100元調整為2萬3800元，時薪由150元調為158元，明年元旦上路。根據勞動部資料顯示，蔡政府上任後，薪資從起初的2萬8元，調漲至2萬3800，一共調漲3792元，調幅達到18.9％。時薪則從起初的120元調漲至158元，調幅更達31.6％，雙雙超越前總統馬英九任內的調幅（月薪調幅15.8％，時薪調幅26.3％）。

網友紛紛至洪孟楷2年前貼文朝聖留言，「大家快來朝聖快拍手」、「拍拍手囉」、「孟楷拍手囉」、「這不朝聖好像不行...人家用你一半的時間達成了超過的進度...」

洪孟楷也履行承諾，15日稍早在臉書發文表示，「增基本工資，給勞動部拍手。期待未來國民黨執政後繼續為勞工權益努力」，基本工資從2016年起即將第四度調漲，對於領取最低薪資的勞工朋友來說，絕對有正向意義，關於這點要給民進黨政府勞動部拍手，更期待未來國民黨執政後為勞工權益做更多努力；接下來更要求勞動部要各地政府勞動局落實稽查，不可讓不肖業者不遵守基本工資規定，落實檢查，才能讓政府美意不被打折。

洪孟楷提到，過去三年多各種生活成本的提升，包括一例一休的兩次修法而造成調漲的物價，或能源政策不穩定性而造成企業經營成本增加，基本工資漲後勢必也增加產業營運成本，因此後續效應仍有待觀察。該如何穩定經濟發展，並且讓企業也能持續保有競爭力，目前執政的民進黨政府也絕對要正視這個問題，責任政治才是民主政治最重要的一環。

▲洪孟楷兩年前貼文被網友挖出來。（翻攝洪孟楷臉書，下同）

▲網友朝聖洪孟楷兩年前貼文，留言要他出來拍手。

▲洪孟楷履行承諾，給勞動部「拍手」。