民調對決韓、三腳督都全勝　蔡英文：施政成果展現！選舉有信心

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

2020年大選將近，根據美麗島電子報公布民調，總統蔡英文支持度50.3%，大贏國民黨總統參選人韓國瑜，甚至「三腳督」局面下也能佔盡優勢。對此，蔡英文15日表示，整體施政成果感受越來越深，「對選舉是有信心的」。

美麗島電子報董事長吳子嘉14日晚間在直播節目《吳董談大選》公布民調，若藍綠對決，蔡英文以50.3％的支持度大贏韓國瑜的36.5％，但若國民黨發生「換柱2.0」，由郭台銘取代韓國瑜參選，郭台銘以40.4％支持度小贏蔡英文39.3％。

若2020大選是「三腳督」的局面，在蔡英文、韓國瑜、郭台銘3人競逐的狀況下，蔡英文以38.2％的支持度領先，韓國瑜以27.3％排名第二，郭台銘則以24.4%位居第三。

若郭台銘不參選，而是蔡英文、韓國瑜、柯文哲角逐2020，蔡英文仍領先，獲得36.4%的支持度，韓國瑜以27.7%排名第二，柯文哲則是25.1%位居第三。

對此，蔡英文表示，不同民調在不同時間或者是不同考量下做，都會當參考；她強調，整體施政的成果，人民的感受越來越深，而施政的成效，讓整體的經濟都有成長。

蔡英文指出，在國防產業上有進展，福利照顧有很大的進步，所以整體施政下都覺得一直在往前走，經濟一直在成長，「所以我們對於我們的選舉是有信心的。」