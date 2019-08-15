王定宇辭中常委、黨內嫌隙現形　蔡英文：有不同意見是日常

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨中常委、立委王定宇14日於中常會中因不滿黨秘書長羅文嘉人事安排，在表達意見後，拋出請辭中常委一事。總統蔡英文15日受訪時說，民進黨本來就有不同意見，這是日常，不同意見大家溝通，但團結的決心不會變。

有關民進黨近期黨內人事改組，在羅文嘉推薦下，找來林飛帆接任黨副秘書長，接著在8月12日公布新一波黨務人事，吳濬彥、薛呈懿分別接任青年部正、副主任並兼發言人，魏筠接掌民進黨客家部主任，並由林飛帆親自主持記者會，正式宣布3位新幹部的人事案，象徵黨內注入年輕新血。



民進黨招納年輕新血投入，碰上黨內傳統派系，產生諸多抵觸，產生爭議也在所難免。據黨內人士評估，吳濬彥過去曾剃髮抗議蔡政府勞基法修惡；而薛呈懿當年在面對民進黨禮讓議員連任卻婉拒，堅持參選羅東鎮長，最後跟民進黨的候選人黃素琴雙雙落馬，多少產生嫌隙。

對於王定宇請辭中常委，以及黨中央在黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉的「卓羅體系」，與執政、競選團隊間的問題，逐漸浮上檯面。蔡英文認為，這不會是問題，民進黨現在團結的氣勢很強，2020年這一仗非常重要，所以團結氣勢很強，決心也很強。她強調，民進黨本來就有不同意見，這是日常，不同意見大家溝通，團結的決心是不會變的。