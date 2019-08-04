苗栗酒駕新制上路！首月強力取締253件酒駕　9乘客「連坐一起罰」

▲竹南警分局7月份共開出52件酒駕罰單，雖然件數和同期差不多，但金額卻差很大。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

酒駕新制處罰自2019年7月上路以來，苗栗縣警察局統計，全縣上月酒駕違規件數共253件；而竹南警察分局單月取締酒後駕車52件及拒測1件，與去年同期比較，取締增加1件，拒測減少2件，雖然取締件數差異不大，但是民眾受罰金額卻差很大。

苗縣警局交通隊長張俊銨指出，本次修法還新增酒駕同車共責制度，駕駛人酒駕超標，可處18歲以上的同車乘客600至3000元罰鍰（年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外）。另外騎乘自行車、電動車、電動輔助車等三輪慢車，若酒駕將可罰600元至1200元，拒絕接受酒測可罰2400元等措施。

竹南分局分局長張文川表示，酒駕同車共責制度到現在，竹南分局已經開出9張罰單，9位乘客雖然自身沒有酒駕行為，但因搭乘酒駕者駕駛車輛均遭受處罰，新修法目的即是希望能達到同車人員勸酒勿酒駕的目的。

張文川也說，執勤員警除加強取締外，將持續採取多元手段抑制酒駕行為，並透過加強教育宣導酒後不開車的觀念，結合社會企業的力量，共同防制酒駕。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。