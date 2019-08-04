台中隨機砍人「超商買刀」！26歲紅衣男被按喇叭找無人　砍女大生發洩

記者柯振中、李忠憲／台中報導

台中市3日發生隨機砍人事件，19歲女大生在台中市北區北屯路附近遭陌生人劃傷。嫌犯疑似不滿被按喇叭，跑去超商買刀，想找車主輸贏，沒想到買了刀，車主卻已消失，因此砍人了路過身邊的女大生洩憤。依據監視器畫面，嫌犯砍一完女大生，立刻拔腿狂奔，熱心民眾見狀，立刻追了上去，與警方一同壓制26歲的楊姓男子。

19歲女大生在台中市北區北屯路的親親戲院附近遭楊姓男子砍傷，左肩出現10公分長的傷口，當場血流如注。女大生友人看見後，立刻嚇壞，打電話叫救護車。

救護人員到場後，先替女大生進行初步處置，隨後送往中國醫藥大學附設醫院救治。警方指出，當時正好有員警在附近巡邏，得知事件後，趕往楊嫌所在地，與民眾一同進行壓制。

警方表示，員警與楊嫌對峙的過程，不小心傷到左手，但仍成功將楊男制伏。不過，雖然眾人成功壓制嫌犯，但楊男情緒不穩，被警方強制就醫。

▼台中親親戲院附近發生隨機砍人事件。（圖／翻攝自GoogleMap）



據了解，楊男在路上行走時，疑似太靠近路中央，被後方來車按喇叭提醒，因此心生不滿，狠踹對方車門，還瘋狂飆罵三字經，甚至跑到超商買美工刀，想找車主輸贏。

依據監視器畫面，身穿紅衣的楊男跑到便利商店買刀，回到現場東張西望，卻沒有找到車主，因此持刀對著身旁經過的女大生狠砍，隨後拔腿就跑，留下驚魂未定的受害者。

楊男逃逸後，2位熱心民眾立刻在後面狂追，最後與警方會合，成功壓制楊嫌。楊男父母得知消息，出面說明，兒子領有身心障礙手冊，但過去沒有發生過類似情況。