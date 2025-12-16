　
社會 社會焦點 保障人權

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

▲基隆發生槍擊案，盧姓男子被依殺人等罪嫌送辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆發生槍擊案，盧姓男子被依殺人等罪嫌送辦，檢方聲請羈押禁見獲准。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市33歲盧姓男子與34歲鄭姓男子，皆具天道盟同心會成員背景，2人疑因財務糾紛，14日中午相約談判時，雙方在車內爆發口角衝突，盧男竟持槍連開2槍，其中1槍子彈擊中鄭男右胸致命身亡。警方循線將盧男逮捕到案，經檢方複訊後聲請羈押，基隆地院裁定羈押禁見。知情人士指出，雙方因財務糾紛積怨已久，鄭男日前到盧男住處嗆聲並敲壞大門，驚嚇其雙親，疑成引爆殺機關鍵。

據知情人士指出，2人積怨已久，真正引爆殺機的關鍵，疑與鄭男日前前往盧男住處嗆聲有關。鄭男不僅用力敲打大門與鐵捲門，甚至敲壞住家設施，驚嚇到盧男雙親，該事件發生不久後，即傳出這起槍擊憾事。

▲▼基隆發生槍擊案，1男明顯死亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲鄭男家屬連絡不到鄭男，尋求警方幫忙，在路邊車內發現鄭男遺體。

據了解，鄭、盧2人在公司內部即因生意往來出現問題，財務糾紛早已是眾所皆知。知情人士表示，雙方即便言語衝突，也不應牽扯家人，尤其驚動長輩；鄭男日前到盧家嗆聲並敲壞大門，嚇到盧男雙親，恐成為盧男情緒潰堤、引發殺意的導火線。

知情人士也透露，盧男酒後情緒就容易失控，但近年曾在父母陪同下前往醫院求診，不排除因住處遭鄭男滋擾，導致情緒受到強烈刺激而失控。此外，盧男於犯案前，曾透過社群軟體表達對鄭男不滿，指控對方砸門驚嚇其雙親，並揚言反擊將「讓對方終身難忘」。

▲死者曾登門嚇壞槍手父母成關鍵導火線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼盧男疑因不滿鄭男日前登門嗆聲，並侵門踩戶敲毀自家大門、驚嚇其雙親，情緒失控之下開槍行兇。

▲死者曾登門嚇壞槍手父母成關鍵導火線。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧案情經過，盧男於14日中午相約鄭男至大武崙工業區附近產業道路談判，並邀請林姓男子同行；鄭男則獨自駕駛家中保時捷前往。盧男到場後獨自下車，林男留在車內，隨後盧男坐進鄭男車輛副駕駛座，雙方在車內再度發生口角。

爭執過程中，盧男突然拿出改造手槍朝車內開槍示威。鄭男見狀情緒激動，打開車門欲下車，盧男疑擔心鄭男取用武器，再度朝其開槍，子彈擊中右胸。鄭男中彈後倒臥車旁，盧男隨即將其推入保時捷後座，並與林男一同駕車離去。

鄭男家屬14日中午得知其外出「處理事情」，晚間遲遲聯絡不上，心生不安報警協尋。警方於15日凌晨4時許，在大武崙工業區武訓街發現鄭男所駕駛車輛，鄭男則是中彈倒臥後座，通報救護人員到場後確認已明顯死亡。

▲▼基隆發生槍擊案，1男明顯死亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲鄭男中彈後倒臥車旁，盧男隨即將其推入保時捷後座，並與林男一同駕車離去。

警方隨後展開追查，於15日上午8時許在成功一路巷底發現盧男所駕駛車輛，未見人影，隨即在附近埋伏守候，待盧男現身後將其逮捕，並於其住處查扣疑似涉案的改造手槍。

盧男供稱，因與鄭男有財務糾紛，談判過程中再起衝突，才開槍擊中對方；林男則表示，自己全程留在車內，並不知盧男已開槍殺人。

警方完成相關筆錄後，於15日晚間將盧姓男子與林姓男子一併移送基隆地檢署。檢察官複訊後，認定盧男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，向基隆地方法院聲請羈押並禁止接見通信；法院昨（15日）晚間召開羈押庭，裁定盧男羈押禁見。另諭知林男以新臺幣6萬元交保。

12/14 全台詐欺最新數據

高雄大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」

