苗栗奧客碰女員工胸部！竟負評公審麵店　檢方出面解釋了

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗後龍一名麵店女員工今年6月疑遭男客襲胸，事後在老闆協助下提告性騷擾。沒想到男客人獲不起訴處分後，竟到麵店粉專留下負評，還高調四處宣揚，意圖公審店家。老闆忍無可忍在臉書公布監視器，引發高度關注，還有不少網友質疑檢察官專業。苗栗地檢署1日回應，性騷擾防治法是針對故意行為，不會處罰過失行為。

影片中可見，當時老闆忙著煮麵，白衣男客人將點菜單遞給女員工，但下一秒卻未將手收回，而是觸碰對方胸部。整個過程不到1、2秒，女員工神情錯愕，立刻回頭看了男客人一眼，但對方頭也不回離去。

▲男客人給點菜單，碰到女員工胸部。（圖／翻攝自影片）

老闆得知後，協助女員工提告，但苗栗地檢署偵結不起訴。沒想到男客人10月30日到麵店粉專留下負評，不僅嗆聲「請你們的越南員工不要一直告人，來你們家吃麵還一直被告」，還留言表示「請諸位紳士到此用餐要注意自己動作，以免吃上官司，阿彌陀佛！」

麵店老闆1日受訪時表示，他開店30年第一次碰到這種客人，原本提告不成功想說摸摸鼻子算了，沒想到對方透過網路嗆聲，「覺得那個人行為很刻意，所以氣不過想上網公布，他認為你提告了還告不成，他對自己的行為沒有任何悔意，還來說我們亂告人！」

▲女員工回憶起當時過程，內心依舊不太舒服，「為什麼會遇到這樣的客人...」（圖／東森新聞）

麵店女員工則說，「他手這樣滑下去，然後打到這裡（胸部），很不舒服，覺得很生氣又有嚇到，為什麼會遇到這樣的客人…」老闆說，看不過對方得了便宜還賣乖，才會公布還原店內畫面，讓大家公評。

許多網友看完影片，幾乎一面倒聲援店家，撻伐男客人。男客人眼見眾怒難犯，第一時間緊急關閉臉書、刪除負面評論。其中，也有網友質疑檢察官專業，認為男客人行為明顯故意，為何不起訴？

▲苗栗地檢署主任檢察官董良造。（圖／東森新聞）

苗栗地檢署主任檢察官董良造1日表示，承辦檢察官認為男客行為雖會造成被害人心裡不舒服，但性騷擾防治法是處罰故意行為，對過失行為不處罰，「經調閱現場相關監視器錄影帶，看當時雙方的動態狀況，認為被告當時並沒有性騷擾的故意，所以做不起訴處分。」

苗栗地檢署指出，本案當事人雖聲請再議，但台中高檢署駁回，如果被害人認為高檢署駁回再議理由不適當，可以在收到駁回處分書10天內向法院交付審判。另外針對男客人行為過失部分，被害人也可尋求民事訴訟程序，請求侵權損害賠償。

▲男客人到麵店粉專留下負評，並在留言處補充細節。（圖／翻攝自臉書）

▲男客人高調在臉書自介寫下「去吃麵被越南妹告」。（圖／翻攝自臉書）

▲男客人發文抱怨，親友紛紛留言關心。（圖／翻攝自臉書）

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