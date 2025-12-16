　
地方 地方焦點

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

▲▼董森堡議員送陳福海縣長小豬撲滿，期許為金門累積資本。（圖／記者鄭逢時攝）

▲董森堡議員送陳福海縣長小豬撲滿，期許為金門累積資本。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會15日進行縣政總質詢，議員董森堡針對縣府的財政管理與行政效率表達高度期許。在質詢環節的尾聲，董議員鄭重送給縣長一個小豬撲滿，以具體的象徵意義，懇切呼籲縣府必須落實「該省則省」的財政主張，為金門的長遠發展積累資本；同時，更直指金門學力低落，急需縣府整合資源、嚴肅面對，否則將影響金門未來發展。

​董森堡議員在質詢中指出，縣府預算執行率平均水平偏低，顯示資源運用效率不彰。他嚴正質疑縣府的財政管理，認為在行政效率低落的前提下，縣府可刪減高達新臺幣 16 億元的預算。由於行政院不副署《財政收支劃分法》，在面對中央政策的不確定性，長遠來看，金門不該過度依賴中央補助，應當必須秉持「該花則花、該省則省」的財政紀律，以因應未來隨時可能變化的財政情勢。他呼籲縣府應主動精簡預算，將錢花在刀口上。

▲▼董森堡議員送陳福海縣長小豬撲滿，期許為金門累積資本。（圖／記者鄭逢時攝）

​除了財政，董森堡議員更憂心金門的下一代競爭力。他引述數據指出，金門縣的學生學力表現明顯低於臺灣本島的平均水準，教育問題急需改善。

​議員進一步質疑，目前用於提升學力的「學習扶助」師資是否具備足夠的專業性與訓練。若輔導師資品質參差不齊，將難以對學生成績產生實質幫助。面對少子化的浪潮，董議員也呼籲教育單位應當整合資源，發揮最大效益。

​金門縣政府面對議員提出的財政與學力雙重危機，將如何調整預算、強化師資專業並整合教育資源？地方社會對此高度關切。

