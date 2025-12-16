幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝

▲新竹市長高虹安官司二審獲判貪污無罪、偽造文書6個月得易科罰金18萬。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，在停職一年多後，高院今（16日）二審宣判，意外大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污部分則是無罪。由於高虹安將復職，預料也保有尋求連任的機會，牽動後續市長選舉角力；據了解，藍營內部雖不斷徵詢人選，但「非高虹安不讓」大原則不變，預料兩陣營將朝「市長白、立委藍」模式合作。

高虹安遭控在立委期間詐領助理費、加班費，一審認定其與3名辦公室主任、助理詐得11萬餘元，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，判處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。16日二審判決出乎意料逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。高檢署表示，研議提起上訴。

據地方人士觀察，高虹安過去擔任市長時，服務不分黨派，只要民代提出的要求合理，幾乎都會設法解決，且與國民黨的合作也非常平穩。儘管高已在2024年一審宣判後退黨，但政治立場上仍屬白營，大罷免時，民眾黨全力相挺國民黨立委鄭正鈐，「反罷輔選時，藍營也把高虹安當自己黨籍的市長，當時完全沒有想到什麼黨派問題」，顯見雙方當時已有相當程度的默契。

據了解，高虹安停職1年4個多月，藍營地方也蠢蠢欲動在尋找可以承接市長大位的人選；由於司法前途未明，藍白初步有共識「非高虹安不讓」，倘若高真能取得參選資格，藍營無意外會支持高連任。

考量高虹安的政治背景，新竹市又被小草視為前主席柯文哲的根據地，因此人選的尋覓只能低調進行，還要考量能否被白營接受。另外，民眾黨內也有備案人選，也就是目前暫代市長職務的邱臣遠，也積極在地方活動。

事實上，今年中的大罷免，也被視為藍白合的催化劑。地方人士指出，大罷免可以說是柯建銘提早幫藍白在2026前找到一個磨合成功的模式，預期2028也會展現更成熟的合作模式給民眾。

地方人士說，民眾黨全力幫國民黨挺過大罷免，雙方建立互信基礎，市長繼續合作支持民眾黨的高虹安，2028也應該讓國民黨相信民眾黨不會提名候選人，「至少不能失信於人，不要讓國民黨認為民眾黨一有機會就整碗端去，彼此都要有共識，互相合作資源分享，對抗民進黨一黨獨裁」。

據了解，國民黨主席鄭麗文上任後，2026佈局仍尊重地方意見，有意參選市長的新竹市議長許修睿也和黨秘書長李乾龍取得共識，預料不會與高競爭市長之位。