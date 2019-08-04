媽辛苦騎車載上學…女高中生轉身「秒下海」！豪邁掏皮肉錢請客

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▲桃園市童姓男子2度邀約國中女生上摩鐵開房，第3次相約卻踢到鐵板。（示意圖／Pixabay）

▲女高校生讓母親載去上學，下車一轉身竟與男子性交易。（示意圖／Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子2017年找上就讀高中的17歲少女小婷（化名）性交易多次，他到案時僅坦承有一起去摩鐵，辯稱是小婷被父親打傷屁股才相約開房幫她抹藥；此外，他還發現小婷得菜花，因此給500元讓她去看醫生。台中高分院認為陳男所言卸責，最後維持原判，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》輕判50日拘役，可易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，家住苗栗的陳姓男子2017年認識高二少女小婷，11月某日，以500元代價相約到摩鐵進行性交易，陳男事後遭警方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》送辦。

陳男一審時雖坦認有跟小婷去摩鐵，但否認有發生性行為。陳男辯稱，小婷當天約他去摩鐵，因為他被父親打屁股受傷，要他拿藥幫她擦，擦藥時還發現小婷有得菜花，才會拿500元給她去看醫生。

小婷則向法官坦承，她跟陳男已性交易多次，每次都是500元。陳男會先用電話約她到學校附近，再騎機車載她到摩鐵。小婷還證稱，陳男每次都不戴保險套，性器官頭部長有一顆小小的、很像「豆豆」的東西，讓她有點痛。

小婷的黃姓同學也指稱，小婷透過電話與臉書跟陳男、綽號牛哥、阿昌等男人性交易。小婷某天與陳男相約，傍晚她媽媽載小婷上學，她在學校旁轉角巷子下車後，就轉身跟陳男約會性交易，之後再到學校上課，還用性交易的錢買東西請同學吃。

苗栗地院認為，陳男所言屬卸責之詞，考量他是中低收入戶且罹患咽喉癌，依法判他拘役50日，得易科罰金。檢察官認為判太輕，上訴台中高分院。

但高分院審理後認為，原審量刑適當，已將陳男對小婷身心發展危害列為審酌事項。另外，陳男在本院審理時終知坦承犯行，並表明願與對方和解，已有悔意，檢察官上訴認為原判決過輕，並無理由，應予駁回，因此維持原判。

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