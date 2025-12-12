　
地方 地方焦點

爸爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛下身歪斜！女兒慟：一直喊救我

▲▼賓士男吸喪屍煙彈「3秒爆撞」7汽機車3傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賓士男吸喪屍煙彈爆撞7汽機車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者許力方／綜合報導

基隆市9日發生一起嚴重車禍，32歲陳姓男子吸食喪屍煙彈後開賓士上路，行經仁愛區南榮路時突然失控，連環衝撞7部汽、機車，當時73歲陳姓老翁外出倒垃圾遇難，搶救2天不幸傷重不治。死者女兒慟訴，當時爸爸眼見警衛要被撞到，捨身相救出手推了一把，沒想到自己被撞卡在車底，送醫時還不斷痛喊「救我」。

陳男肇事後酒測為0，但警方在駕駛座發現依托咪酯煙彈和電子煙，初步鑑驗發現毒品陽性反應，當場對肇事駕駛實施唾液快篩，也呈現陽性，依法將陳男依毒品危害防治條例及公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

▲▼賓士男吸喪屍煙彈「3秒爆撞」7汽機車3傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼賓士男吸喪屍煙彈「3秒爆撞」7汽機車3傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼賓士男吸喪屍煙彈「3秒爆撞」7汽機車3傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳姓爸爸出門倒垃圾救人被撞，送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

車禍造成33歲陳姓男子、51歲馬姓男子、73歲陳姓老翁受傷，當下3人皆意識清楚、生命跡象穩定。不料，陳翁住進加護病房後動了數次手術搶救，仍持續出現顱內出血、腹部、骨盆腔破裂骨折等，不幸於11日凌晨12時20分宣告不治。

死者女兒無法接受噩耗，慟訴自從媽媽過世後，就天天來陪爸爸聊天，「他還是離開我了…為什麼？」爸爸在鄰居眼中是個熱心的好人，經常幫忙丟垃圾，當時只是出門倒個垃圾，事發前看到車子暴衝過來，身旁的警衛要被撞到了，趕緊先出手將人推開，救下了警衛，結果自己來不及閃，被撞倒卡在車底，最後傷重不治。

女兒難過地說，爸爸送醫時，下半身已經骨折歪一邊了，一直痛得喊胃很痛「救我」，緊急輸血、手術後，又接著動了骨盆腔手術，但病況仍不樂觀，她說他們能做的醫療處置都做了，最後還是宣告心跳停止死亡。

女兒11日受訪時控訴，肇事陳男至今都沒有向家屬道歉，家屬也沒有看到監視器畫面，「我們都不知道到底發生什麼事，爸爸就走了」，只能看新聞報導得知消息，呼籲政府重視修法嚴懲毒駕酒駕。

即／賓士男毒駕暴衝！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

基隆市仁愛區南榮路9日晚間6時許發生一起嚴重車禍！一名32歲陳姓男子吸食喪屍煙彈駕駛賓士上路，過程中失控暴衝，釀7部汽機車連環撞，3人受傷送醫，其中一名73歲陳姓老翁倒垃圾時被撞倒，送醫時雖意識清醒，惟陳翁於今(11日)凌晨宣告不治，詳細死因仍有待進一步釐清。

男窄裙黑絲毒駕載網友　搜出喪屍煙彈

非法收受處理廢棄物輸出　基檢起訴23人、14間公司

北部超商295元買咖啡　刷載具中百萬

賓士男吸喪屍煙彈　一路爆撞7汽機車

