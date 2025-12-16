後人類時代的藝術提問　台中歌劇院「藝想春天」3月登場

▲2026 NTT Arts NOVA_比利時靜物劇團在《這就是人「森」啊！》中，把露營、自然與末日想像混在一起，用瘋狂又好笑的肢體喜劇，看人類在荒謬世界中的模樣。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

每年春天，台中國家歌劇院推出的「藝想春天 Arts NOVA」系列，總以不同角度回應當代藝術與社會的關係。今年節目以「後人類」為主題，聚焦科技迅速介入生活後，人如何重新理解情感、身體與未來。

歌劇院自三月至五月規畫九檔作品，包括來自法國、比利時、西班牙、英國的六檔國際節目，以及三檔臺灣科技藝術創作，題材橫跨愛情、科技依賴、末日想像與存在焦慮，呈現一幅當代藝術對未來提問的多元圖景，相關節目門票將於十二月十七日中午開賣。

其中，美籍華裔作曲家黃若的作品《浮聲之城》，將音樂會的場域從舞台延伸至整座城市。觀眾在演出前透過手機播放指定音軌，隨著行走於城市空間，各自成為聲音的一部分，最終匯聚進劇院，與國立臺灣交響樂團完成完整演出。演出過程中，觀眾可在舞台與觀眾席間自由移動，近距離感受聲響在空間中流動與震動，讓「聆聽」成為一種行走的經驗。

▲2026 NTT Arts NOVA_《浮聲之城》是一場邊走邊聽的音樂體驗，觀眾跟著手機指引參與合奏，從城市一路走進劇場，自由穿梭舞台與觀眾席，近距離感受交響樂的震動。（圖／記者游瓊華翻攝）



法國科技藝術家雅德里安．孟朵與音樂家大衛．巴賓合作的《Piano piano》，以鋼琴為核心，串聯法式香頌、爵士與即興音樂，並結合即時影像投影與水晶球雜技，讓音樂、光影與肢體交錯成一幅詩意畫面。

戲劇節目方面，西班牙出奇偶劇團的偶戲《點擊得永生》，以黑色幽默方式描繪科技升級肉身的想像，手機點擊彷彿就能替換器官，將便利與失控並置；比利時靜物劇團的肢體喜劇《這就是人「森」啊！》，則把故事拉進露營與荒野，在荒謬的自然情境中，映照人類面對末日的無力與慌張。

談及情感與關係，法國劇場大師喬埃．波默拉的《兩韓統一》以二十段短篇場景，勾勒親密關係中的矛盾、誤解與渴望，作品巡演十年後以原班人馬來台演出。前法國里昂國家戲劇中心總監尤瑞斯．馬修的《孤島信號》，則透過耳機區隔觀眾，讓同一場演出分化出三種視角，聚焦繭居、孤獨與家庭衝突等當代議題，特別觸及青少年世代的心理狀態。

台灣創作同樣聚焦科技與人性的交會。僻室與在地實驗合作的《獸靈之詩：頭骨的召喚》，邀請觀眾戴上VR頭盔，進入小說家邱常婷構築的奇幻敘事世界；曾睿琁與洪千涵的《我們將在天堂，成為一個整體》，則從一名研究員的死亡出發，反思在AI時代，人們究竟追求理解，或只是期待一個永遠不反駁的回應。

豪華朗機工的《最後一問》將大劇院轉化為一座模擬宇宙，觀眾置身舞台中央，面對漂浮光球與高達四公尺的仿生機械手，展開一場關於選擇與重生的提問。該團隊目前於台北當代藝術館展出的作品，也延伸相同創作脈絡，使舞台與美術館之間形成對話。隨著「藝想春天」系列展開，歌劇院再次成為科技、藝術與人文思考交會的現場。

▲2026 NTT Arts NOVA_《Piano piano》由法國藝術家雅德里安．孟朵與音樂家大衛．巴賓攜手演出，鋼琴音樂結合即時影像與雜技表演，交織出充滿詩意的法式浪漫。（圖／記者游瓊華翻攝）