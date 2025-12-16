　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

後人類時代的藝術提問　台中歌劇院「藝想春天」3月登場

▲科技、愛情與末日想像，藝想春天帶來九檔當代作品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2026 NTT Arts NOVA_比利時靜物劇團在《這就是人「森」啊！》中，把露營、自然與末日想像混在一起，用瘋狂又好笑的肢體喜劇，看人類在荒謬世界中的模樣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

每年春天，台中國家歌劇院推出的「藝想春天 Arts NOVA」系列，總以不同角度回應當代藝術與社會的關係。今年節目以「後人類」為主題，聚焦科技迅速介入生活後，人如何重新理解情感、身體與未來。

歌劇院自三月至五月規畫九檔作品，包括來自法國、比利時、西班牙、英國的六檔國際節目，以及三檔臺灣科技藝術創作，題材橫跨愛情、科技依賴、末日想像與存在焦慮，呈現一幅當代藝術對未來提問的多元圖景，相關節目門票將於十二月十七日中午開賣。

其中，美籍華裔作曲家黃若的作品《浮聲之城》，將音樂會的場域從舞台延伸至整座城市。觀眾在演出前透過手機播放指定音軌，隨著行走於城市空間，各自成為聲音的一部分，最終匯聚進劇院，與國立臺灣交響樂團完成完整演出。演出過程中，觀眾可在舞台與觀眾席間自由移動，近距離感受聲響在空間中流動與震動，讓「聆聽」成為一種行走的經驗。

▲科技、愛情與末日想像，藝想春天帶來九檔當代作品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2026 NTT Arts NOVA_《浮聲之城》是一場邊走邊聽的音樂體驗，觀眾跟著手機指引參與合奏，從城市一路走進劇場，自由穿梭舞台與觀眾席，近距離感受交響樂的震動。（圖／記者游瓊華翻攝）

法國科技藝術家雅德里安．孟朵與音樂家大衛．巴賓合作的《Piano piano》，以鋼琴為核心，串聯法式香頌、爵士與即興音樂，並結合即時影像投影與水晶球雜技，讓音樂、光影與肢體交錯成一幅詩意畫面。

戲劇節目方面，西班牙出奇偶劇團的偶戲《點擊得永生》，以黑色幽默方式描繪科技升級肉身的想像，手機點擊彷彿就能替換器官，將便利與失控並置；比利時靜物劇團的肢體喜劇《這就是人「森」啊！》，則把故事拉進露營與荒野，在荒謬的自然情境中，映照人類面對末日的無力與慌張。

談及情感與關係，法國劇場大師喬埃．波默拉的《兩韓統一》以二十段短篇場景，勾勒親密關係中的矛盾、誤解與渴望，作品巡演十年後以原班人馬來台演出。前法國里昂國家戲劇中心總監尤瑞斯．馬修的《孤島信號》，則透過耳機區隔觀眾，讓同一場演出分化出三種視角，聚焦繭居、孤獨與家庭衝突等當代議題，特別觸及青少年世代的心理狀態。

台灣創作同樣聚焦科技與人性的交會。僻室與在地實驗合作的《獸靈之詩：頭骨的召喚》，邀請觀眾戴上VR頭盔，進入小說家邱常婷構築的奇幻敘事世界；曾睿琁與洪千涵的《我們將在天堂，成為一個整體》，則從一名研究員的死亡出發，反思在AI時代，人們究竟追求理解，或只是期待一個永遠不反駁的回應。

豪華朗機工的《最後一問》將大劇院轉化為一座模擬宇宙，觀眾置身舞台中央，面對漂浮光球與高達四公尺的仿生機械手，展開一場關於選擇與重生的提問。該團隊目前於台北當代藝術館展出的作品，也延伸相同創作脈絡，使舞台與美術館之間形成對話。隨著「藝想春天」系列展開，歌劇院再次成為科技、藝術與人文思考交會的現場。

▲科技、愛情與末日想像，藝想春天帶來九檔當代作品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2026 NTT Arts NOVA_《Piano piano》由法國藝術家雅德里安．孟朵與音樂家大衛．巴賓攜手演出，鋼琴音樂結合即時影像與雜技表演，交織出充滿詩意的法式浪漫。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首度！俄軍潛艦遭攻擊　水面炸出巨大水柱
目睹23歲女友夾死！男友哭崩跺腳求助
快訊／張宏年驚傳家中過世
川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」
說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多
快訊／日本外海又震！規模5.2　北海道明顯搖晃
掃地機器人始祖宣布破產！創辦人：三輸悲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

後人類時代的藝術提問　台中歌劇院「藝想春天」3月登場

台中教大智慧師培聯盟揚名國際　奪QS全球教學創新大獎銅牌

光復鄉YouBike 2.0再添新站！第10站「光復糖廠站」正式啟用

基隆在地企業設計不鏽鋼候車亭　邱佩琳：讓浴室舒適感上街

守護第一線救災人員健康　新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

新營瓦斯氣爆釀2傷　南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

百年故宮的重要一章　南院十週年展回顧文化扎根歷程

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

後人類時代的藝術提問　台中歌劇院「藝想春天」3月登場

台中教大智慧師培聯盟揚名國際　奪QS全球教學創新大獎銅牌

光復鄉YouBike 2.0再添新站！第10站「光復糖廠站」正式啟用

基隆在地企業設計不鏽鋼候車亭　邱佩琳：讓浴室舒適感上街

守護第一線救災人員健康　新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

新營瓦斯氣爆釀2傷　南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

百年故宮的重要一章　南院十週年展回顧文化扎根歷程

Yahoo前高管弒母案延燒　OpenAI拒提供完整ChatGPT對話紀錄

〈我問天〉被封台語國歌！翁立友公開練歌秘辛　見偶像臉紅心跳加快

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

胡瓜前進花蓮會鐵粉　一見面吃香腸先沮喪後開心

社宅政策卡關　牛煦庭促TOD改革：別再只當財政平衡工具

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

邊牧跟金毛打起來！他「勸架」遭咬　飼主「沒時刻注意」判拘役

台灣人「三層加密」5星勸退！外國店家秒道謝　10萬人朝聖笑翻

幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

【最溫柔的守護】新竹警察默默護送孩子過馬路　暖到網友眼眶濕濕的QQ

地方熱門新聞

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車偏區災時通訊零時差

全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

彰化邁向AI智慧科技城！林世賢就職7週年擘劃5大願景

南美二館升格國有掀議會風暴蔡育輝頭綁布條抗議

硬皮鯊亂擋小鴨　遭踹車爆全武行

古都魅力吸引日本學子山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地啟用

2026台南跨年卡司全數到位黃偉哲公布韓日港台夢幻陣容

領普發1萬忘拔機車鑰匙　警代管6把防失竊

更多熱門

相關新聞

古都新藝動！台南藝術節10月登場跨界快閃、國際展演一次看

古都新藝動！台南藝術節10月登場跨界快閃、國際展演一次看

「2025台南藝術節」將於10月24日至11月30日隆重登場，共規劃超過50場演出與展覽活動，20日於台南文化中心舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲邀請全國民眾齊聚台南，展開一場跨越古今的藝文盛旅，感受這座文化首都獨有的藝術氛圍與城市魅力。

歌劇院推夏日音樂劇！台語饒舌版鄭成功歌舞秀

歌劇院推夏日音樂劇！台語饒舌版鄭成功歌舞秀

來自法國的科技藝術！臺中國家歌劇院浪漫登場

來自法國的科技藝術！臺中國家歌劇院浪漫登場

坂本龍一生前最後劇作搶先來台

坂本龍一生前最後劇作搶先來台

難度最高歌劇《灰姑娘》在台演出

難度最高歌劇《灰姑娘》在台演出

關鍵字：

台中國家歌劇院藝想春天科技藝術國際展演

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面