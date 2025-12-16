Global Mall屏東20週年　親子樂園+IP展嗨玩到跨年

▲Global Mall屏東市「20週年耶誕嘉年華」活動。（圖／Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接耶誕佳節，Global Mall屏東市以「20週年耶誕嘉年華」為主軸，精心打造可愛療癒的「布丁狗耶誕樹」，搭配三大狂歡計畫與多元耶誕活動，從親子遊樂、IP展覽到購物回饋，讓民眾一路嗨玩到跨年，成為屏東年末最具人氣的歡樂地標。

今年耶誕檔期，Global Mall屏東市推出多項限定活動，包括薑餅屋DIY、耶誕老公公發糖趣、民俗技藝表演秀等，週週輪番登場，增添濃厚節慶氛圍。同時祭出耶誕跨年購物回饋，1月4日前會員持Global Mall聯名卡於指定專門店單筆消費滿2,000元即可獲得200元回饋，首綁GMpay再加贈100元；12月22日至28日消費滿5,000元再送300元電子商品禮券，讓民眾開心購物、輕鬆享優惠。

為歡慶耶誕佳節，Global Mall屏東市同步推出「會員好禮三重奏」，12月18日起消費滿額即可兌換布丁狗暖手枕、布丁狗啤酒杯等限定好禮，聯名卡會員另有行李束帶可兌。新加入會員也能享有專屬好康，至服務台出示指定耶誕照片即可兌換限量耶誕提燈，親子會員再加碼髮箍與發光魔法棒，讓大小朋友都能感受滿滿驚喜。

親子族群最期待的屏東首店「追風奇幻島 熊愛森林」也於Global Mall屏東市盛大開幕，成為屏東規模最大的室內互動親子樂園。園區規劃六大主題空間，結合感官探索、體能挑戰與益智學習，讓孩子在遊戲中培養專注力、平衡感與創造力，成為家庭假日放電的新選擇。

此外，Global Mall屏東市獨家引進的「玩樂主義展」於12月18日至28日限時登場，集結三麗鷗、寶可夢、新世紀福音戰士等超人氣IP盲盒，並推出多項折扣與限量贈品，吸引粉絲朝聖收藏。Global Mall屏東市表示，期盼透過20週年耶誕嘉年華，讓民眾在溫馨歡樂的節慶氛圍中，留下最美好的年末回憶。