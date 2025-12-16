　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護第一線救災人員健康　新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

▲新營醫院提供高壓氧治療名額，協助後壁烏樹林火災第一線消防人員進行健康評估。（記者林東良翻攝，下同）

▲新營醫院提供高壓氧治療名額，協助後壁烏樹林火災第一線消防人員進行健康評估。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場於11月21日發生火災，因燃燒物種類複雜、濃煙持續時間長，第一線消防人員長時間投入搶救與警戒作業，暴露於高濃度一氧化碳等危害環境中。市府高度重視救災同仁的職業安全與健康防護，隨即啟動相關醫療支援機制。

▲新營醫院提供高壓氧治療名額，協助後壁烏樹林火災第一線消防人員進行健康評估。（記者林東良翻攝，下同）

為即時提供專業醫療照護，衛生福利部新營醫院院長莊毓民主動啟動災後醫療支援措施，規劃提供15名高壓氧治療名額，協助消防人員進行一氧化碳暴露後的臨床評估與治療，並優先安排出勤頻繁、暴露風險較高的第一線救災人員，確保醫療資源即時照顧高風險族群。

台南市政府消防局為感謝新營醫院全力支援消防人員健康照護，特別致贈感謝函，肯定院方主動投入專業醫療資源，展現政府跨部門合作、共同守護第一線救災人員的具體行動。

▲新營醫院提供高壓氧治療名額，協助後壁烏樹林火災第一線消防人員進行健康評估。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，消防人員在此次火災中不畏艱難、堅守崗位，為守護市民安全付出極大心力，市府深表肯定與感謝；同時也感謝新營醫院第一時間投入醫療支援，展現跨體系合作、守護第一線人員健康的實際作為。

消防局長楊宗林指出，救災任務風險高、勞累大，此次即時提供高壓氧治療與一氧化碳血紅素（COHb）濃度檢測機制，對消防同仁健康防護具有實質助益，也為未來類似大量暴露事件建立良好醫療支援模式，對此表達高度感謝。

▲新營醫院提供高壓氧治療名額，協助後壁烏樹林火災第一線消防人員進行健康評估。（記者林東良翻攝，下同）

第一救災救護大隊大隊長邱國禎也表示，感謝新營醫院主動關懷救災人員健康，並提供具體且完善的醫療協助，大隊將持續落實人員健康追蹤與醫療轉介，確保每一位出勤同仁在任務結束後，都能獲得妥善照顧與安全保障。

台南市政府強調，未來將持續強化災害應變期間的醫療支援與健康監測機制，透過跨機關合作，全力守護第一線救災人員及市民的生命健康安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首度！俄軍潛艦遭攻擊　水面炸出巨大水柱
目睹23歲女友夾死！男友哭崩跺腳求助
快訊／張宏年驚傳家中過世
川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」
說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多
快訊／日本外海又震！規模5.2　北海道明顯搖晃
掃地機器人始祖宣布破產！創辦人：三輸悲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

後人類時代的藝術提問　台中歌劇院「藝想春天」3月登場

台中教大智慧師培聯盟揚名國際　奪QS全球教學創新大獎銅牌

光復鄉YouBike 2.0再添新站！第10站「光復糖廠站」正式啟用

基隆在地企業設計不鏽鋼候車亭　邱佩琳：讓浴室舒適感上街

守護第一線救災人員健康　新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

新營瓦斯氣爆釀2傷　南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

百年故宮的重要一章　南院十週年展回顧文化扎根歷程

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

後人類時代的藝術提問　台中歌劇院「藝想春天」3月登場

台中教大智慧師培聯盟揚名國際　奪QS全球教學創新大獎銅牌

光復鄉YouBike 2.0再添新站！第10站「光復糖廠站」正式啟用

基隆在地企業設計不鏽鋼候車亭　邱佩琳：讓浴室舒適感上街

守護第一線救災人員健康　新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

新營瓦斯氣爆釀2傷　南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

百年故宮的重要一章　南院十週年展回顧文化扎根歷程

Yahoo前高管弒母案延燒　OpenAI拒提供完整ChatGPT對話紀錄

〈我問天〉被封台語國歌！翁立友公開練歌秘辛　見偶像臉紅心跳加快

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

胡瓜前進花蓮會鐵粉　一見面吃香腸先沮喪後開心

社宅政策卡關　牛煦庭促TOD改革：別再只當財政平衡工具

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

邊牧跟金毛打起來！他「勸架」遭咬　飼主「沒時刻注意」判拘役

台灣人「三層加密」5星勸退！外國店家秒道謝　10萬人朝聖笑翻

幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

【最溫柔的守護】新竹警察默默護送孩子過馬路　暖到網友眼眶濕濕的QQ

地方熱門新聞

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車偏區災時通訊零時差

全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

彰化邁向AI智慧科技城！林世賢就職7週年擘劃5大願景

南美二館升格國有掀議會風暴蔡育輝頭綁布條抗議

硬皮鯊亂擋小鴨　遭踹車爆全武行

古都魅力吸引日本學子山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地啟用

2026台南跨年卡司全數到位黃偉哲公布韓日港台夢幻陣容

領普發1萬忘拔機車鑰匙　警代管6把防失竊

更多熱門

相關新聞

剛要慶祝反年改修法！李來希摔車骨折

剛要慶祝反年改修法！李來希摔車骨折

立院國民黨團處理反年改法案，12日三讀修法，讓退休公務人員所得替代率回溯至2023年。對此，全國公務人員協會前理事長李來希才剛發文慶祝，沒想到他卻在妻子騎乘腳踏車外出覓食的過程中自摔，當場倒地不起，就醫後出現骨折的情況，讓他準備慶祝的心情大受影響。

福安醫院啟動榮民醫療合作並設眼科門診

福安醫院啟動榮民醫療合作並設眼科門診

台南全面配發消防水源測試器材助攻未登記工廠合法化效率再加速

台南全面配發消防水源測試器材助攻未登記工廠合法化效率再加速

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

汕頭五金行整棟樓深夜陷火海 一家8口遇難！4人送醫搶救

汕頭五金行整棟樓深夜陷火海 一家8口遇難！4人送醫搶救

關鍵字：

新營醫院支援消防醫療照護

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面