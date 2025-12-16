守護第一線救災人員健康　新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

▲新營醫院提供高壓氧治療名額，協助後壁烏樹林火災第一線消防人員進行健康評估。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場於11月21日發生火災，因燃燒物種類複雜、濃煙持續時間長，第一線消防人員長時間投入搶救與警戒作業，暴露於高濃度一氧化碳等危害環境中。市府高度重視救災同仁的職業安全與健康防護，隨即啟動相關醫療支援機制。

為即時提供專業醫療照護，衛生福利部新營醫院院長莊毓民主動啟動災後醫療支援措施，規劃提供15名高壓氧治療名額，協助消防人員進行一氧化碳暴露後的臨床評估與治療，並優先安排出勤頻繁、暴露風險較高的第一線救災人員，確保醫療資源即時照顧高風險族群。

台南市政府消防局為感謝新營醫院全力支援消防人員健康照護，特別致贈感謝函，肯定院方主動投入專業醫療資源，展現政府跨部門合作、共同守護第一線救災人員的具體行動。

台南市長黃偉哲表示，消防人員在此次火災中不畏艱難、堅守崗位，為守護市民安全付出極大心力，市府深表肯定與感謝；同時也感謝新營醫院第一時間投入醫療支援，展現跨體系合作、守護第一線人員健康的實際作為。

消防局長楊宗林指出，救災任務風險高、勞累大，此次即時提供高壓氧治療與一氧化碳血紅素（COHb）濃度檢測機制，對消防同仁健康防護具有實質助益，也為未來類似大量暴露事件建立良好醫療支援模式，對此表達高度感謝。

第一救災救護大隊大隊長邱國禎也表示，感謝新營醫院主動關懷救災人員健康，並提供具體且完善的醫療協助，大隊將持續落實人員健康追蹤與醫療轉介，確保每一位出勤同仁在任務結束後，都能獲得妥善照顧與安全保障。

台南市政府強調，未來將持續強化災害應變期間的醫療支援與健康監測機制，透過跨機關合作，全力守護第一線救災人員及市民的生命健康安全。