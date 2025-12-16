　
地方 地方焦點

光復鄉YouBike 2.0再添新站！第10站「光復糖廠站」正式啟用

▲▼花蓮光復鄉YouBike 2.0第10站「光復糖廠站」完成建置，已於12月12日中午12時正式啟用。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮光復鄉YouBike 2.0第10站「光復糖廠站」完成建置，已於12月12日中午12時正式啟用。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為協助光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖災害後恢復交通運作，花蓮縣政府與微笑單車股份有限公司以公私協力模式推動YouBike 2.0公益建置計畫，由YouBike公司捐設10處站點、投入150輛公共自行車，並於115年2月底前提供前30分鐘免費服務，以滿足災後居民日常通勤與生活移動需求。

之前投入營運的9處站點分別位於台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心以及光復鄉民代表會等生活與教育核心區域，啟用後已迅速融入當地交通系統，協助居民維持通勤、就學與採買等基本行程，並強化市區與部落之間的銜接。

在既有站點運作穩定的基礎上，第10站「光復糖廠站」也在已完成建置，在12月12日(五)中午12時正式啟用。

光復糖廠為當地重要觀光與文化據點，是串連火車站、市區與馬太鞍景區的關鍵節點，更在中繼屋設施旁；新站投入後將使光復鄉的綠色運具網絡更臻完整，便利居民與遊客多元使用。

▲▼花蓮光復鄉YouBike 2.0第10站「光復糖廠站」完成建置，已於12月12日中午12時正式啟用。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

觀光處表示，YouBike 2.0公益站點的快速導入有助改善災後交通不便，提供低碳、彈性且可隨借隨還的代步方式，提升生活便利性。觀光處長余明勲補充，本次站點布設以「先滿足民生、再串聯觀光」為目標，新站的加入可同步優化生活動線並帶動地方旅遊動能；待光復糖廠站上線後，全鄉10站將全面到位，縣府與YouBike公司也會持續依使用情形調整車量及服務量能，打造更完善的在地交通環境。

縣府說明，本次公益捐設採用全國一致的YouBike 2.0系統，會員資格互通、車輛操作方式相同，民眾可持電子票證或手機App掃碼租借，並即時查詢站點與車輛資訊。費率方面，公益方案期間提供前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率，讓居民在災後以更友善、可負擔的方式使用服務。

為協助首次使用的新用戶，YouBike公司於「花蓮縣政府災區復原重建中心（中正路一段127號）」設有客服駐點，也可透過「YouBike東台灣粉絲團」洽詢。

YouBike 2.0在光復鄉的完整布建，不僅展現地方交通機能的穩定復原，也象徵著朝向更永續、便利且具韌性的交通環境前進。隨著新站加入，期盼居民與旅客在日常與旅途中，都能感受到更便利、安心的騎乘體驗。

更多資訊請見：
YouBike微笑單車官網https://www.youbike.com.tw/region/main/

花蓮旅遊小助理AI智慧客服https://hualien.travel/ai-service
 

光復鄉YouBike 2.0再添新站！第10站「光復糖廠站」正式啟用

