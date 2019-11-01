　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗一名麵店女員工日前接過男客人菜單時，疑似遭對方順手「吃豆腐」觸碰胸部。老闆得知後協助提告，但苗栗地檢署認為是非故意行為，處分不起訴。不料男客人30日竟到麵店粉專高調留下負評「請你們的越南員工不要一直告人」，氣得老闆公布店內監視器畫面，要大家評評理。

麵店老闆在臉書不公開社團「爆料公社二社」發文，「是故意還是不小心？已提告檢察官不起訴，得了便宜還賣乖，讓人生氣！」

▲▼苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」。（圖／爆料公社）

▲男客人給點菜單，碰到女員工胸部。（圖／爆料公社）

▲▼苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」。（圖／爆料公社）

▲男客人給點菜單，碰到女員工胸部。（圖／爆料公社）

影片中可見，身穿白衣的男客人將點菜單遞給女員工，但下一秒沒有將手收回，就這麼觸摸到了對方胸部。整個過程短短不到1、2秒時間，女員工相當錯愕，立刻回頭看了男客人一眼，但對方頭也不回離開。

事件發生在今年6月19日，當時老闆忙著煮麵，女員工則協助上菜，但男客人不知道是有意還是無心，在遞菜單碰到女員工胸部。老闆得知後，協助女員工提告，但苗栗地檢署偵結不起訴。

10月30日，男客人到店家粉專留下負評，「請你們的越南員工不要一直告人，來你們家吃麵還一直被告。」

▲▼苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」。（圖／爆料公社）

▲男客人到麵店粉專留下負評，並在留言處補充細節。（圖／爆料公社）

男客人在文中進一步補充，「本人與內人今年6月19日到該店吃麵，在遞菜單給越南籍女服務員時，不慎觸碰該員身體，於10天後被該員提起性騷擾告訴，經苗栗地檢署判決（編按：應為認定）非故意之行為，處分不起訴，但該員一再提告遭駁回，其行徑不知為何？請諸位紳士大德到此用餐要注意自己動作，以免吃上官司，阿彌陀佛！」

老闆更氣的是，男客人不僅留下負評，還高調在個人臉書自介寫下「去吃麵被越南妹告」，甚至發動態抱怨「和老婆來這家麵店吃麵被告性騷擾，Ｏ！」親友見狀紛紛留言關心，還有人詢問「兄弟，要不要處理？」

▲▼苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」。（圖／爆料公社）

▲男客人發文抱怨，親友紛紛留言關心。（圖／爆料公社）

如今店內監視器曝光，網友幾乎一面倒痛批「那個手太故意」、「擺明要吃豆腐，裝什麼無辜」、「不小心摸到都會說聲抱歉吧，摸了就走裝沒事分明故意」、「正常人給完菜單，手會留在那嗎？」、「給完手應該會垂下，哪會抬高」、「剛好遇到檢察官不起訴，還有臉到處昭告天下？」

不過，也有人緩頰「誰也不是當事人，很難看出來到底是不是故意」、「起訴不是大家想得那麼簡單」、「會不會是他手收回來時卡到，不要大驚小怪好了」。

由於男客人臉書遭網友灌爆，稍早已經刪除店家負評、關閉臉書，但截圖仍在臉書瘋傳，掀起熱議。

▲▼苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」。（圖／爆料公社）

▲男客人在臉書自介寫下「去吃麵被越南妹告」。（圖／爆料公社）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
桃園高中情侶無照雙載　撞上拖板車1死1傷
蘇花公路170K土石崩落！封閉17公里「只出不進」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」

瑤池金母庇佑醉漢順手牽羊栽了　玉警破獲腳踏車竊案

快訊／蘇花公路170K土石崩落！封閉17公里「只出不進」搶通中

台南英語補習班冒煙　疏散36名師生虛驚一場

台南須凸顯城市個性 高思博：老屋活化搭配輕軌發展舊城區特色

中視50週年台慶　旺旺捐贈價值2百萬復康巴士助花蓮弱勢

台東部落食尚店家甄選11月15日報名截止　5個名額最高補助50萬

2020年度台南市總預算案　郭信良：市府充分說明原委決議送大會

黃偉哲居中使力　台南優質農產再銷北美洲加拿大

共創台灣精準醫療新里程！　台南市參與國家級生物資料庫整合平台　

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」

瑤池金母庇佑醉漢順手牽羊栽了　玉警破獲腳踏車竊案

快訊／蘇花公路170K土石崩落！封閉17公里「只出不進」搶通中

台南英語補習班冒煙　疏散36名師生虛驚一場

台南須凸顯城市個性 高思博：老屋活化搭配輕軌發展舊城區特色

中視50週年台慶　旺旺捐贈價值2百萬復康巴士助花蓮弱勢

台東部落食尚店家甄選11月15日報名截止　5個名額最高補助50萬

2020年度台南市總預算案　郭信良：市府充分說明原委決議送大會

黃偉哲居中使力　台南優質農產再銷北美洲加拿大

共創台灣精準醫療新里程！　台南市參與國家級生物資料庫整合平台　

封閉4年…陽明山危險區域「大砲岩」重新開放！緊鄰噴氣口　垂直高10m

苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」

IS首證實巴格達迪身亡　公布新領袖…揚言報復美國「用血接近阿拉」

飢餓伯翻垃圾找水喝　正妹心疼「買食物救援」：希望你能吃飽

衣帶盡寬終不悔　世界大賽秀雪乳 「奶妹」遭罰240萬

別撲空！士林市場「休市1個月」美食街全面整修大洗牌　12/1恢復營業

首里城正殿「依法免裝自動灑水器」　不光建築燒毀…琉球時代珍藏品也沒了

25歲保全開車撞死！騎士噴飛遭拖行20公尺　妻子慟：買個菜人就沒了

WTA年終賽／謝淑薇遭溫網亞軍復仇　仍小組第1晉級

天天關燈滑手機！他左眼突失明…醫生一看說話了：致盲率95％

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

即／蘇花170K土石崩落　封閉17公里搶通中

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

玉警破獲腳踏車竊案

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

台南英語補習班冒煙虛驚一場

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

台東威靈廟藏「千具骨骸」　疑有荷蘭人

坡地蓄水池補助80%　多數農民不知情

老屋活化搭配輕軌發展舊城特色

傳冥婚後自殺親友嚇壞！他報平安

豪雨　宜蘭市區多處淹水

更多熱門

相關新聞

高職生無照逆向　校門口撞飛雙載母子

高職生無照逆向　校門口撞飛雙載母子

苗栗縣竹南鎮陳姓婦人10月31日上午騎車送小一兒子上學，不料準備左轉校門時，遭後方一名搶快又逆向的高職生攔腰撞上，當場雙雙摔車。由於事故地點沒有號誌，肇責還有待釐清，但方姓高職生無照駕駛，已被依法開罰。

快訊／連千毅之亂延燒！太陽會大哥謝育全落網

快訊／連千毅之亂延燒！太陽會大哥謝育全落網

見熱褲妹搭公車！　前科男緊貼後面噴射

見熱褲妹搭公車！　前科男緊貼後面噴射

摔幼貓害爆頭！麵店老闆：我是想餵牠

摔幼貓害爆頭！麵店老闆：我是想餵牠

麵店老闆摔貓爆頭亡！今停業1天

麵店老闆摔貓爆頭亡！今停業1天

關鍵字：

苗栗麵店負評監視器性騷擾襲胸

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

清秀男左腳長9根腳趾　家人攔著不讓就醫

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

氣象局：下周5天雨降雨擴大再降2℃

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

即／高中情侶無照雙載　撞拖板車1死1傷

高雄男車廂遭小偷！往生者繩子被拿走

20歲妹PO「救救我」輕生！只因9天前拍的寫真

11月新制懶人包！星光郵局上線了

巴國列車疑瓦斯氣爆　增至73死

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

更多

最夯影音

更多
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面