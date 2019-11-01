苗栗麵店女員工遭碰胸！男客留負評公審　老闆氣炸「公布錄影帶」

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗一名麵店女員工日前接過男客人菜單時，疑似遭對方順手「吃豆腐」觸碰胸部。老闆得知後協助提告，但苗栗地檢署認為是非故意行為，處分不起訴。不料男客人30日竟到麵店粉專高調留下負評「請你們的越南員工不要一直告人」，氣得老闆公布店內監視器畫面，要大家評評理。

麵店老闆在臉書不公開社團「爆料公社二社」發文，「是故意還是不小心？已提告檢察官不起訴，得了便宜還賣乖，讓人生氣！」

▲男客人給點菜單，碰到女員工胸部。（圖／爆料公社）

▲男客人給點菜單，碰到女員工胸部。（圖／爆料公社）

影片中可見，身穿白衣的男客人將點菜單遞給女員工，但下一秒沒有將手收回，就這麼觸摸到了對方胸部。整個過程短短不到1、2秒時間，女員工相當錯愕，立刻回頭看了男客人一眼，但對方頭也不回離開。

事件發生在今年6月19日，當時老闆忙著煮麵，女員工則協助上菜，但男客人不知道是有意還是無心，在遞菜單碰到女員工胸部。老闆得知後，協助女員工提告，但苗栗地檢署偵結不起訴。

10月30日，男客人到店家粉專留下負評，「請你們的越南員工不要一直告人，來你們家吃麵還一直被告。」

▲男客人到麵店粉專留下負評，並在留言處補充細節。（圖／爆料公社）

男客人在文中進一步補充，「本人與內人今年6月19日到該店吃麵，在遞菜單給越南籍女服務員時，不慎觸碰該員身體，於10天後被該員提起性騷擾告訴，經苗栗地檢署判決（編按：應為認定）非故意之行為，處分不起訴，但該員一再提告遭駁回，其行徑不知為何？請諸位紳士大德到此用餐要注意自己動作，以免吃上官司，阿彌陀佛！」

老闆更氣的是，男客人不僅留下負評，還高調在個人臉書自介寫下「去吃麵被越南妹告」，甚至發動態抱怨「和老婆來這家麵店吃麵被告性騷擾，Ｏ！」親友見狀紛紛留言關心，還有人詢問「兄弟，要不要處理？」

▲男客人發文抱怨，親友紛紛留言關心。（圖／爆料公社）

如今店內監視器曝光，網友幾乎一面倒痛批「那個手太故意」、「擺明要吃豆腐，裝什麼無辜」、「不小心摸到都會說聲抱歉吧，摸了就走裝沒事分明故意」、「正常人給完菜單，手會留在那嗎？」、「給完手應該會垂下，哪會抬高」、「剛好遇到檢察官不起訴，還有臉到處昭告天下？」

不過，也有人緩頰「誰也不是當事人，很難看出來到底是不是故意」、「起訴不是大家想得那麼簡單」、「會不會是他手收回來時卡到，不要大驚小怪好了」。

由於男客人臉書遭網友灌爆，稍早已經刪除店家負評、關閉臉書，但截圖仍在臉書瘋傳，掀起熱議。

▲男客人在臉書自介寫下「去吃麵被越南妹告」。（圖／爆料公社）

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