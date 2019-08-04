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23歲職軍兒騎重機自撞亡　母提國賠「控彎道護欄害命」：為什麼不把人命…

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23歲職軍兒騎重機自撞亡　母提國賠控彎道護欄害命：為什麼不把人命…。（圖／東森新聞）

▲顏媽媽無奈說，23歲兒子為了家計才當職業軍人。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名23歲顏姓重機騎士過彎時，不慎自撞護欄身亡。顏母認為，道路設計有問題才害兒子喪命，兩度提國賠求償283萬元，兩度敗訴定讞。但她哽咽落淚認為，事發後，工務局四度改善護欄並蓋擋土牆，兒子的死終於換來相關單位對彎道的重視，只是代價真的太大。

顏母認為，政府沒賠償半毛錢，「我不能接受」，因兒子2017年4月騎經182市道27K下坡彎道自摔身亡，彎道處的原始護欄斷面安全設計有問題。但法官認為，護欄設置或管理無缺失，駁回國賠。

▼顏媽媽講到一半悲從中來，淚水和鼻水都止不住。（圖／東森新聞）

23歲職軍兒騎重機自撞亡　母提國賠控彎道護欄害命：為什麼不把人命…。（圖／東森新聞）

23歲職軍兒騎重機自撞亡　母提國賠控彎道護欄害命：為什麼不把人命…。（圖／東森新聞）

▲▼顏母認為，道路設計有問題才害兒子喪命，兩度提國賠求償283萬，兩度敗訴定讞。（圖／東森新聞）

23歲職軍兒騎重機自撞亡　母提國賠控彎道護欄害命：為什麼不把人命…。（圖／東森新聞）

雖兒子失控自撞得負主要責任，但顏母難過說，兒子撞上護欄頸椎斷裂死亡，車禍2個月後，工務局先將護欄延伸，2018年1月又加裝反光條，2018年5月接著建擋土牆，直到今年3月份四度改善。

顏媽媽難過指出，「一定要等到我告了，你們才要去改善，之前那個103年那一件死了2個人，你們為什麼不去改善？為什麼會不把人命當人命看？」

顏媽媽無奈說，23歲兒子為家計才當職業軍人，現在官司敗訴定讞，但兒子這一條命總算換來相關單位對彎道路段的正視，只是代價也真的太大。她說到激動處，一度哽咽落淚。

▼事發後，工務局四度改善護欄並蓋擋土牆。（圖／東森新聞）

23歲職軍兒騎重機自撞亡　母提國賠控彎道護欄害命：為什麼不把人命…。（圖／東森新聞）

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