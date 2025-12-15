全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

▲台南市政府勇奪國發會「政府服務獎」兩大獎項。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

行政院副院長鄭麗君15日頒發國發會第8屆「政府服務獎」，台南市政府從全國144個參獎機關中脫穎而出，由交通局及民政局一舉拿下2項大獎，展現市府在數位治理與人本服務並進的施政成果。

台南市長黃偉哲對於獲獎表示感謝中央對市府團隊的肯定，並勉勵各局處持續秉持「以民為本」的初衷，從在地需求出發，以務實態度推動政策，讓公共服務更貼近市民生活，創造市民真正有感的施政成果。

台南市政府此次獲獎是由副秘書長徐健麟代表黃偉哲率隊北上領獎。徐健麟指出，市府團隊以跨域創新思維推動便民措施，透過「政府服務獎」機制持續自我檢視與精進，這次獲獎不僅是對創新治理成果的肯定，也成為團隊持續前行的重要動力。

台南市政府研考會表示，台南市在本屆「政府服務獎」共有2個機關獲獎，其中交通局以「救護優先 智慧暢行」專案，首創「點對點模組控制」技術，將車路聯網導入智慧號誌控制系統，有效降低用路風險，爭取傷病患黃金救援時間，同時提升救護人員行車安全，獲得「數位創新加值」獎項肯定。

此外，民政局推動「眾神之都的氣質轉型─優質廟會‧市民共好」計畫，首創廟會輔導SOP，促成百餘間宮廟簽署自律公約，並推動環保三部曲、宮廟博物館、雙語友善及文創推廣等措施，讓宗教文化兼顧信仰傳承與市民生活品質，展現台南特色的創新治理成果，榮獲「社會創新共融」獎項。

研考會主委王效文也表示，台南市未來將持續輔導各機關發展前瞻服務，善用公私協力與在地資源，讓便民措施落實於市民日常生活，朝向全國可借鏡的施政標竿邁進，讓好的政策在城市每個角落被實踐、被看見。