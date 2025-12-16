彰化邁向AI智慧科技城！市長林世賢就職7週年　擘劃5大願景

▲彰化市長林世賢就職7周年擘劃5大願景。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所今(15日)舉辦市長林世賢就職七週年典禮。現場座無虛席，氣氛溫馨而充滿展望，林世賢不僅細數過去一年市公所榮獲史無前例「7個國家級大獎」的卓越成績，更以「創新、永續、國際化」為核心，發表了引領城市未來的五大科技願景，並揭示已初步建置完成的「三大國際戰略平台」，宣示彰化將大步邁向智慧科技城市的新里程。

典禮上，林世賢首先將榮耀歸於全體市民與團隊。他強調，市公所能成為鄉鎮市公所史上唯一榮獲七項國家級大獎的機關，這份殊榮不僅是對建設成果的肯定，更象徵著公務體系行政效率與服務文化的全面提升。他由衷感謝所有市公所同仁的齊心努力，以及全市里長、社區理事長和每一位市民的攜手打拼。「城市的進步，從來不是靠一個人或一個單位，而是我們所有人共同寫下的故事。」

▲彰化市長林世賢就職7周年現場座無虛席。（圖／彰化市公所提供）

面對全球產業快速變革，林世賢市長明確提出彰化未來的五大發展願景「綠能基地、無人機科技、AI中心城、智慧製造、科技農業」。他指出，未來將以「綠能發展」與「AI算力中心」為雙引擎，驅動彰化深厚的精密機械與工具機產業基礎進行升級轉型，進一步切入無人載具、機器人、AIoT等高附加價值產業鏈，打造全新產業樣貌。

林世賢強調，目前已初步建置3大國際戰略平台，平台之一為「無人載具大聯盟」與「複合材料低碳聯盟」將組隊前進美國無人機戰略平台，爭取國際合作與商機。市公所持續推動與印度交流，印度將是台灣連結中東、歐洲的重要門戶；並且與全球工業級3D列印領導廠商美商 Markforged 結盟，期盼以先進製造技術帶動產業升級、提升國際競爭力。

▲彰化市長林世賢將參選縣長與機器人一同進場。（圖／彰化市公所提供）

林世賢指出，過去的建設獎項是穩固的基礎，而眼前的科技願景與國際平台，則是啟動未來的鑰匙。他誓言將以務實的腳步，帶領彰化市從傳統製造重鎮，蜕變為融合綠能、AI、智慧製造與科技農業的創新城市，讓彰化不僅在台灣發光，更能在國際舞台上穩健佔有一席之地。

這份對科技未來的積極擘劃並非空談。就在民進黨彰化縣長提名民調倒數前夕，林世賢於14日舉辦的「彰化勝利團結大會」上，便以行動展現其科技主張。活動中，由台灣自主研發的人形機器人「台智寶」驚喜現身，高喊「翻轉彰化．挺賢與能」的口號，吸引超過三千名民眾到場，創下台灣選舉史上首次有機器人為參選人公開背書的紀錄，成功將科技政見轉化為令人印象深刻的實際畫面。