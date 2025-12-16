中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地揭牌啟用

▲國立中興大學「在地關懷與創生基地」在中興新村南投分部揭牌，學界、醫界及地方居民齊聚，場面熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為深化大學社會責任實踐，讓學術專業真正走進社區生活，國立中興大學在中興新村南投分部設立「在地關懷與創生基地」，昨（15）日正式揭牌啟用。基地也同步啟動中興大學與南投縣名間鄉、信義鄉，以及雲林縣元長鄉的鄉志編纂計畫，宣示學校深耕地方文史與社區營造的長期承諾。

作為中興大學實踐USR計畫的重要南投駐點，「在地關懷與創生基地」未來將成為校地合作的實體平台，每季規劃不同主題展覽，每月安排兩到三場工作坊、講座課程及社區互動活動，引進學術、醫療、產業與公部門資源，協助地方發展創生動能，也讓中興新村逐步成為知識與生活交會的場域。

進駐基地的中興大學USR團隊，橫跨醫學院、獸醫學院、農業暨自然資源學院、生命科學院、法政學院、管理學院、文學院、工學院與電資學院等多元領域，由五大USR團隊及行政辦公室超過五十位教職員工生輪流駐點，推動的服務內容貼近居民日常，包含社區義診與健康衛教、犬貓寵物健診、銀髮園藝療育手作、國中小科普教育推廣、社區營造及環境復育等，讓學術研究轉化為可感可見的公共服務。

▲推動的服務內容包含社區義診與健康衛教、犬貓寵物健診、銀髮園藝療育手作、國中小科普教育推廣、社區營造及環境復育等。（圖／記者游瓊華翻攝）

揭牌當天，興大USR辦公室策劃「共創共學、永續扎根」成果展，集中展示校內八個USR團隊的實踐成果，並攜手在地團隊，將市集擺攤、骨科健康義診、犬貓義診、花圈手作DIY、河川橋樑科學DIY及原生物種辨識教學等活動帶進中興新村，吸引不少居民攜家帶眷參與，基地內外充滿人潮與笑聲，也讓USR計畫不再只是校園名詞，而成為居民能親身體驗的生活場景。

開幕式中同時舉行鄉志編纂計畫啟動發表會，由中興大學歷史學系主任侯嘉星，與南投縣名間鄉、雲林縣元長鄉合作，投入《新修名間鄉志》與《元長鄉志》的撰寫工作，並與臺中教育大學區域與社會發展學系主任鄭安睎共同組成團隊，編纂《信義鄉志》。三部地方志預計以2026至2027年為完成目標，透過系統性的田野調查與史料整理，為地方留下完整的知識典藏與文化記憶。

中興大學校長詹富智表示，學校自2022年進駐中興新村南核心以來，即肩負協助場域轉型、帶動南投發展的任務，三年多來在行政院、國發會、南投縣政府及地方各界支持下，逐步累積成果。「在地關懷與創生基地」的成立，是中興大學將專業知識與人力實際帶進社區的重要里程碑，未來將持續結合醫療院所辦理義診與衛教，引入獸醫團隊提供寵物健診，並推動高齡友善與跨世代共學活動。

