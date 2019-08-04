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狂踢踹飛小女孩！西螺晚間傳虐童　網爆氣「在他家外面等著」

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▲▼雲林西螺晚間傳虐童案，警方已經介入偵辦。（圖／翻攝自臉書斗六人文社交圈）

▲雲林西螺晚間傳虐童案，警方已經介入偵辦。（圖／翻攝自臉書斗六人文社交圈）

記者王致凱／綜合報導

雲林縣西螺鎮3日晚間發生疑似虐童案件，有網友目擊一名男子在路邊動手狠踹女童，將影片上傳臉書後，被分享到地方社團，引起網友眾怒。警方獲報後已經前往偵辦，但有大批民眾自發到現場替女童討公道。警方為避免引起不必要衝突，在現場進行交通管制維護秩序。

從網友上傳的影片可見，身穿黑色上衣、疑似女童父親的男子，在西螺一處大樓外數次痛踹女童，從大樓中庭一路踹到外面馬路邊。女童的小小身軀經不起男子大力踹擊，多次重摔坐倒地面，哭聲響徹黑夜。

一旁疑似女童母親的女子，不但沒有制止男子動手，反而多次出聲告誡女童「沒有聲音」，讓網友沉痛的說，「更讓我心酸的是這女孩子，她被踹完後還是依然跟著父母親上車，在外面就這樣了，我不敢想像她在家是會遭受什麼。」

影片被分享到臉書公開社團「斗六人文社交圈」，憤怒的網友紛紛痛罵「這麼小的孩子踢的下去？」並揚言要肉搜揪出家爆男，給他一個教訓。

西螺警分局獲報後，已經著手介入偵辦，不過，深夜也有許多憤怒民眾特地感到事發地點附近，揚言要替女童討回公道。警方擔心會引起衝突，調派警力前往維護秩序，勸導民眾先行離開，避免影響居民安寧。

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