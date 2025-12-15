　
地方 地方焦點

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車　偏區災時通訊零時差

▲台南市消防局第四救災救護大隊於左鎮分隊辦理救災指揮通信平台車暨前進指揮站實地訓練，強化偏遠地區災時通訊應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化災害發生時的通訊應變能力，確保救災資源即時整合運用，台南市政府消防局第四救災救護大隊於15日上午9時許，配合消防局在左鎮分隊駐地，辦理「救災指揮通信平台車暨前進指揮站實地訓練」，聚焦偏遠地區與基礎設施相對脆弱場域，強化災時通訊韌性與第一線指揮效能。

此次訓練重點在於模擬重大災害發生、既有通訊系統中斷情境下，如何快速部署「救災指揮通信平台車」，即時建立穩定通訊網絡，支援現場指揮調度。該平台車具備衛星通訊系統、獨立發電機、電話、傳真及視訊設備等自主通訊能力，即便區域通訊設施因災損毀，仍可即刻與中央災害應變中心（NEOC）及各地方應變中心保持聯繫，是災害應變體系中不可或缺的關鍵節點。

第四大隊大隊長蔡國保指出，面對颱風、地震及山林火災等大規模複合型災害，「救災指揮通信平台車」往往是第一時間撐住指揮體系的關鍵設備。過往在台南0206震災、花蓮0206震災等重大事件中，該平台車已多次驗證其作為「移動式應變中心」的實戰價值，確保救災命令不中斷、資訊不延遲。

台南市長黃偉哲表示，防災不靠臨時反應，而是平時透過科學、系統性的整備與演訓累積能量，才能在災害來臨時展現高效的指揮與派遣能力。市府將持續支持消防體系強化裝備與訓練，確保市民在任何時刻都能獲得即時、完整的保護與救援。

消防局長楊宗林也指出，救災指揮通信平台車能協助指揮官在第一時間掌握救援進度，縮短反應時間、爭取黃金救援時機，不僅提升整體救災效率，也能進一步確保前線人員的行動安全，讓每一次出勤都有更穩定的後盾。

