獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝光

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市淡水區淡金路15日上午發生一起死亡車禍！一名郭姓男子騎車從外側車道要右轉時，與同向的吳姓女護理師發生碰撞，造成吳女頭部重創，雖經緊急送醫搶救宣告不治。新北檢16日下午針對吳女遺體進行相驗，據了解，吳女身世可憐，從小在育幼院長大，育幼院長見肇事郭男現身道歉，悲吐「我們原諒你」。

▲淡水機車碰撞奪命，護理師上班途中慘死，肇事男向育幼院長道歉。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事發經過，43歲郭姓男子無照騎車沿淡水區淡金路往台北方向行駛，途中他從外側車道要右轉至路邊時，當場與同向後方的準備前往台北市醫院上班的54歲吳姓護理師發生碰撞，由於事故地點是下坡路段，吳女連人帶車向前滑行，不巧撞上路旁鐵製欄杆，頭部受重創、失去生命跡象。

警消獲報趕抵現場，趕緊將人送醫搶救，但吳女仍因傷勢過重，於當日中午12時許宣告不治，至於郭男則是四肢輕微擦挫傷，無生命危險。警方針對郭男進行酒測，酒精濃度為0，他向警方供稱，事發當時他從淡水山上老家要去蘆洲考駕照。

▲郭男教友透露，郭男相當單純，曾受騙當車手遭判刑5年。（圖／記者陳以昇攝）

檢方針對吳女遺體進行相驗，據了解，吳女是一名孤兒，從小在育幼院長大，育幼院院長、志工等7人16日下午現身板橋殯儀館進行相驗，在等待檢察官到場前，郭男在教會教友的陪伴下，向育幼院長道歉，院長心痛回應，「我們原諒你，我女兒也會原諒你」，令人鼻酸。

另外，陪同郭男現身相驗的基督教教友向《ETtoday新聞雲》記者透露，郭男生性憨厚老實，相當單純、善良，先前曾在網咖借錢給陌生人，對方跟郭約定2小時後會還錢，郭男相信對方足足在網咖內等了12個小時卻慘遭放鳥。

教友指出，郭男的父母相繼罹癌去世，他跑外送維持生計卻發生車禍，加上罰單未繳納，駕照遭註銷，而後誤信報紙上的詐騙廣告，誤入歧途當車手又被判刑5年，12月初才剛出獄，正當郭男準備開始找工作、考駕照，孰料又發生憾事。