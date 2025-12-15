　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

▲勞動部雲嘉南分署以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」專案，榮獲第8屆政府服務獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」專案，榮獲第8屆政府服務獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓弱勢族群享有實質就業平等權，勞動部雲嘉南分署整合就業服務一條龍，從就業前排除困境到媒合面試導入科技工具，今年以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」專案，榮獲國家發展委員會第8屆「政府服務獎」，在全國144個參獎機關中脫穎而出，獲獎率僅18%，表現備受肯定。

國發會今於國立政治大學公企中心舉行頒獎典禮，由勞動部勞動力發展署署長黃齡玉率隊領獎，行政院副院長鄭麗君也到場勉勵各機關，善用創新與科技工具，並結合人文關懷，回應地方與人民的實際需求。

▲勞動部雲嘉南分署以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」專案，榮獲第8屆政府服務獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

「政府服務獎」被視為公部門服務的最高榮譽，鼓勵各機關扣合施政主軸，以人為本、公私協力並兼顧社會永續。雲嘉南分署此次獲獎，展現公部門在有限資源下，仍能為弱勢族群打造具溫度、有效率的就業支持系統。

分署長劉邦棟表示，這項榮耀要歸功於嘉義就業中心第一線同仁的努力，透過成立公益平台，串聯民間團體與工會資源，推動「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」服務專案，讓弱勢民眾不只拿到工作機會，更能跨越就業前的現實門檻。

該專案針對弱勢求職者提供多元協助，包括二手衣、庫存新衣、腳踏車、影音履歷製作、彩妝義剪等貼近實際需求的服務；同時在徵才活動中，導入同仁自主研發的「智慧E化面試系統」，求職者只要加入官方LINE，就能線上填寫履歷、預約面試並即時查詢進度，企業端也能雲端管理履歷與數據，大幅簡化流程，全面落實無紙化，呼應政府2050淨零碳排政策。

▲勞動部雲嘉南分署以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」專案，榮獲第8屆政府服務獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

嘉義就業中心主任李奇玟指出，轄區涵蓋嘉義市及阿里山、竹崎、中埔、大林、溪口等9個鄉鎮，第一線服務發現，僅提供職缺並不足以協助弱勢就業，因此才啟動整合式服務。該專案經費全數來自民間捐助，加上同仁自行研發系統，累計節省經費逾百萬元，真正做到「政府零預算、弱勢零負擔」。

▲勞動部雲嘉南分署以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」專案，榮獲第8屆政府服務獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

李奇玟也強調，未來將持續優化服務內容，提供更在地化、客製化的就業支持，讓弱勢民眾在求職路上感受到實質協助與尊重。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone鬧鐘「自動靜音」害慘一票人　內行勸：這功能快關掉
行動電源爆炸怎麼處理？　消防局解答
東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫一看成分！發現好吃的祕密
獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉
明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

桃園商業轉型服務中心成果發表　張善政表揚10家卓越成效企業

民雄花海火車主題12/13開幕　千人拔蘿蔔體驗攻略

「Hi8全城開趴」　台中歲末連8大活動一路熱鬧到燈會

嘉義老宅延壽說明會爆滿　王美惠：持續與中央溝通確保政策落實

嘉義市行人安全大升級 　王美惠爭取中央1億經費支持

赴虎科大演說　陳建仁：為國家祈禱、盼朝野協調前行

古都魅力吸引日本學子　山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

桃園商業轉型服務中心成果發表　張善政表揚10家卓越成效企業

民雄花海火車主題12/13開幕　千人拔蘿蔔體驗攻略

「Hi8全城開趴」　台中歲末連8大活動一路熱鬧到燈會

嘉義老宅延壽說明會爆滿　王美惠：持續與中央溝通確保政策落實

嘉義市行人安全大升級 　王美惠爭取中央1億經費支持

赴虎科大演說　陳建仁：為國家祈禱、盼朝野協調前行

古都魅力吸引日本學子　山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

下班惡夢！國1彰化段5車慘撞釀3傷　狂塞5公里…用路人崩潰

他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！

日立永大揭未來三大業務佈局　總座：明年高速梯接單拚年增2成

「CORTIS穿搭」成熱搜關鍵字　成員穿搭公式快速上手一次看

輝達為何緊抓中國市場　美議長曝「黃仁勳遊說內幕」：問題很棘手

行政院不副署變憲政遊戲「最大贏家」　林濁水：太怪了

獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉千萬

裕隆城慶聖誕推首屆未來拾光祭　集結超過20組攤位及舞台活動

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

地方熱門新聞

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

桃園景福宮前人潮擠爆　觀看日本阿波舞演出

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

廟前驚見20萬元現鈔無人認領「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

桃園市雲林同鄉會　首位女性總會長林美華就任

金縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

暨大人陳秋坤、黃國峰雙獲第四屆農村領航獎

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188年　頒發獎助學金

南投市福崗路西延新建工程動土

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳批發公司負責人被裁定管收

更多熱門

相關新聞

陸1至11月全國城鎮平均失業率5.2％ 11月失業率5.1％與10月持平

陸1至11月全國城鎮平均失業率5.2％ 11月失業率5.1％與10月持平

大陸官方最新就業數據出爐。根據大陸國家統計局網站公佈，今（2025）年1至11月全國城鎮調查失業率平均為5.2%，11月失業率為5.1%，與10月持平。官方分析指，就業整體保持穩定，但在外部不確定性與內需不足下，後續仍需持續穩就業、穩預期。

機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

中華瑪倉和平協會連慨捐魚池等3鄉12校20萬元助弱勢生圓夢

中華瑪倉和平協會連慨捐魚池等3鄉12校20萬元助弱勢生圓夢

關鍵字：

弱勢就業一條龍雲嘉南分署政府服務獎

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面