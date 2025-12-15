弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

▲勞動部雲嘉南分署以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」專案，榮獲第8屆政府服務獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓弱勢族群享有實質就業平等權，勞動部雲嘉南分署整合就業服務一條龍，從就業前排除困境到媒合面試導入科技工具，今年以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」專案，榮獲國家發展委員會第8屆「政府服務獎」，在全國144個參獎機關中脫穎而出，獲獎率僅18%，表現備受肯定。

國發會今於國立政治大學公企中心舉行頒獎典禮，由勞動部勞動力發展署署長黃齡玉率隊領獎，行政院副院長鄭麗君也到場勉勵各機關，善用創新與科技工具，並結合人文關懷，回應地方與人民的實際需求。

「政府服務獎」被視為公部門服務的最高榮譽，鼓勵各機關扣合施政主軸，以人為本、公私協力並兼顧社會永續。雲嘉南分署此次獲獎，展現公部門在有限資源下，仍能為弱勢族群打造具溫度、有效率的就業支持系統。

分署長劉邦棟表示，這項榮耀要歸功於嘉義就業中心第一線同仁的努力，透過成立公益平台，串聯民間團體與工會資源，推動「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」服務專案，讓弱勢民眾不只拿到工作機會，更能跨越就業前的現實門檻。

該專案針對弱勢求職者提供多元協助，包括二手衣、庫存新衣、腳踏車、影音履歷製作、彩妝義剪等貼近實際需求的服務；同時在徵才活動中，導入同仁自主研發的「智慧E化面試系統」，求職者只要加入官方LINE，就能線上填寫履歷、預約面試並即時查詢進度，企業端也能雲端管理履歷與數據，大幅簡化流程，全面落實無紙化，呼應政府2050淨零碳排政策。

嘉義就業中心主任李奇玟指出，轄區涵蓋嘉義市及阿里山、竹崎、中埔、大林、溪口等9個鄉鎮，第一線服務發現，僅提供職缺並不足以協助弱勢就業，因此才啟動整合式服務。該專案經費全數來自民間捐助，加上同仁自行研發系統，累計節省經費逾百萬元，真正做到「政府零預算、弱勢零負擔」。

李奇玟也強調，未來將持續優化服務內容，提供更在地化、客製化的就業支持，讓弱勢民眾在求職路上感受到實質協助與尊重。