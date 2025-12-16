　
地方 地方焦點

新營瓦斯氣爆釀2傷　南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

▲台南市新營區日前發生疑似瓦斯外洩引發的氣爆事故，造成2人受傷送醫，消防局提醒民眾留意桶裝瓦斯使用安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新營區日前發生疑似瓦斯外洩引發的氣爆事故，造成2人受傷送醫，消防局提醒民眾留意桶裝瓦斯使用安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區於15日晚間發生一起疑似瓦斯洩漏後，因煮食不慎引發的瓦斯氣爆事故，造成2人受傷送醫，台南市消防局對此特別提醒市民，使用桶裝瓦斯務必提高警覺，落實正確使用觀念與安全檢查，避免類似事故再度發生。

消防局指出，桶裝瓦斯若因設備老舊、管線鬆脫、調整器損壞或操作不當，極易造成瓦斯外洩；若室內通風不良，瓦斯蓄積後一旦遇到火源，即可能引發氣爆，對人身安全與財產造成重大危害。尤其冬季天氣轉冷，民眾習慣門窗緊閉，風險相對提高。

▲台南市新營區日前發生疑似瓦斯外洩引發的氣爆事故，造成2人受傷送醫，消防局提醒民眾留意桶裝瓦斯使用安全。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲提醒市民，居家使用桶裝瓦斯應注意以下事項：一、使用瓦斯時保持室內通風良好，避免在密閉空間操作。二、瓦斯爐具、軟管及調整器應定期檢查，若出現老化、龜裂或鬆脫情形，應立即更換。三、瓦斯桶應直立放置於通風良好處並加以固定，避免靠近熱源或傾倒。四、煮食時務必有人看顧，用畢確實關閉爐具與瓦斯桶開關。五、若聞到瓦斯味，應立即關閉瓦斯並打開門窗通風，切勿開關電器或點火，並儘速通知專業人員處理。

▲台南市新營區日前發生疑似瓦斯外洩引發的氣爆事故，造成2人受傷送醫，消防局提醒民眾留意桶裝瓦斯使用安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，瓦斯氣爆往往發生在日常生活中最容易被忽略的細節，民眾使用桶裝瓦斯時，應確實做到保持通風、定期檢查設備，煮食時避免離開現場，才能有效降低事故發生風險。他也呼籲市民切勿心存僥倖，確實落實居家用火、用氣安全，共同守護家庭安全。

新營瓦斯氣爆釀2傷　南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

新營瓦斯氣爆南消瓦斯使用安全

