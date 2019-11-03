蘇貞昌送苗栗大紅包！借縣府30億發薪　還拍板國1增設造橋交流道





▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供，下同）

記者袁茵／苗栗報導

行政院長蘇貞昌今（3）日視察苗栗縣建議增設造橋交流道，面對苗栗縣長徐耀昌的陳情，他宣佈中央將全額支應增設造橋交流道的經費，加碼同意補助苗栗縣33支線到龍壽橋路段、聯合大學聯外之聯大路等工程，還願意借撥30億元給縣府年關調度，強調建設不分藍綠，也不分黨派，期許大家一起打拚，希望造橋更好、苗栗更好、台灣更好。

蘇貞昌表示，他地方走過最多，也當過縣長，苗栗縣長徐耀昌現在就知道當家不好當，「當家方知柴米貴」。他是從台灣尾當到台灣頭，最窮的縣長他當過，所以知道沒錢難辦事；立委及民代也一再向他請託，認為他公道且不分藍綠。

蘇貞昌指出，造橋收費站為台灣高速公路貢獻很大，其後因國道實施計程收費，拆除人工收費站，以致民眾原本利用的公務便道無法再使用，鄉民要到頭份、頭屋交流道，相隔15公里。但因縣長與地方民代齊力幫忙，民眾也願意配合，因此促成這項工程。

蘇貞昌表示，造橋交流道工程應儘快進行並一次改善，包括擴大涵洞，讓遊覽車能夠通行。此外，工程總經費約需8.3億元，因苗栗財政由中央管制，且基於這條道路確實有其必要，因此相關工程經費將全數由中央負擔，並請交通部完成相關的審查程序。

蘇貞昌強調，總統蔡英文一再交代建設不分藍綠，他做事則不分黨派、實在做事，真正為民眾考慮。不僅造橋交流道的經費，西湖鄉龍壽橋，總經費共兩億，其中地方要負擔4000萬元，他當場允諾由中央支付；至於聯大路改善工程2億餘元，也由中央負擔，院長請交通部馬上進行，以改善交通，維護民眾安全。

有關徐耀昌提及的30億元融資平台，蘇貞昌表示，年關將至，該筆經費用以撥付工程款、發放薪水及年終獎金，如果中央不在調度上幫忙，地方馬上就發不出薪水，這部分中央一定會做到，請縣府放心，因為蔡英文一再交代，她做總統是要顧整個國家，不分黨派及藍綠。

蘇貞昌表示，對於苗栗鄉親這麼辛勤努力，他很有感，希望大家一起努力，做到更好，已交代行政院秘書長，也希望縣政府在財政紀律方面要多留意，並給予鄉鎮更多的照顧。

交通部高工局表示，苗栗縣造橋地區通往國道1號均利用省道台13甲線銜接頭份交流道或頭屋交流道，而台13甲大多屬丘陵地，路段略顯崎嶇難行。102年底前，造橋鄉民原可利用造橋收費站公務便道上下高速公路；後因收費站拆除，鄉民無法再利用便道進出，苗栗縣政府建議利用原收費站處增設交流道，以苗14為聯絡道（拓寬為18公尺），設置南出、北入匝道，目前縣府正進行報告書修正，待交通部審查通過後，將由高公局辦理規劃設計作業。

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