台中教大智慧師培聯盟揚名國際　奪QS全球教學創新大獎銅牌

▲從課堂到國際舞台，台中教大AI師培模式獲全球教育界肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在全球約1,600件申請案中脫穎而出，國立台中教育大學推動的「智慧教育師資培育聯盟」榮獲2025年QS全球教學創新大獎（Reimagine Education Awards）「教育合作卓越」組銅牌獎，成為少數獲得國際評審高度肯定的亞洲教育合作案例之一。

這項被譽為「全球教育界奧斯卡獎」的重要獎項，於12月3日在英國倫敦舉行成果發表與頒獎典禮，專門表揚能夠具體提升學習成效、並以創新方式回應教育現場需求的教學團隊。評審團指出，台中教大所推動的智慧教育師培聯盟，並非單點式的教學創新，而是成功建立起可長期運作的跨層級合作架構，串聯大學端、地方教育局處與中小學現場，讓教學理論、政策推動與第一線課堂實踐得以相互回饋。

擔任此次評審的維也納大學Kern教授表示，該聯盟在分工明確、治理結構清楚且具永續性等面向表現突出，是本屆「教育合作卓越」獎項中極具代表性的案例。隨著人工智慧快速滲透各行各業，教育現場也正面臨前所未有的轉型壓力。聯合國教科文組織去年發布教師與學生的「AI素養框架」，已明確將AI教育列為全球教育發展重點。

因應這股浪潮，國立台中教育大學聯合全國30所師資培育大學、22縣市教育局處，以及近50所AI專業發展中小學，共同成立智慧教育師培聯盟，目標在於推動我國師資培育體系的AI轉型，讓職前教師在進入教室前，即具備運用人工智慧設計教學與引導學習的能力。

領導聯盟的台中教大校長郭伯臣也受邀在QS全球教學創新大獎論壇中進行專題報告，分享台灣在師資培育導入AI的實務經驗。他指出，聯盟成立僅一年多時間，便逐步建構起全國性的AI師培整體架構，透過跨校課程共同研發，讓不同師培大學共享教材與教學設計成果；同時將教學創新帶入中小學臨床場域進行示範與驗證，並透過教師專業社群的運作，累積並整合各類AI教學案例，讓創新不再停留在實驗階段，而能回到真實課堂中落實。

台中教大表示，此次獲得QS全球教學創新大獎，不僅是對聯盟合作模式與教學成效的肯定，也讓台灣在師資培育與智慧教育領域的努力被國際看見。未來聯盟將持續深化跨校與跨域合作，讓AI不只是科技工具，而成為支持教師專業成長與學生學習的重要助力。

▲從課堂到國際舞台，台中教大AI師培模式獲全球教育界肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）