　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台中教大智慧師培聯盟揚名國際　奪QS全球教學創新大獎銅牌

▲從課堂到國際舞台，台中教大AI師培模式獲全球教育界肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲從課堂到國際舞台，台中教大AI師培模式獲全球教育界肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在全球約1,600件申請案中脫穎而出，國立台中教育大學推動的「智慧教育師資培育聯盟」榮獲2025年QS全球教學創新大獎（Reimagine Education Awards）「教育合作卓越」組銅牌獎，成為少數獲得國際評審高度肯定的亞洲教育合作案例之一。

這項被譽為「全球教育界奧斯卡獎」的重要獎項，於12月3日在英國倫敦舉行成果發表與頒獎典禮，專門表揚能夠具體提升學習成效、並以創新方式回應教育現場需求的教學團隊。評審團指出，台中教大所推動的智慧教育師培聯盟，並非單點式的教學創新，而是成功建立起可長期運作的跨層級合作架構，串聯大學端、地方教育局處與中小學現場，讓教學理論、政策推動與第一線課堂實踐得以相互回饋。

擔任此次評審的維也納大學Kern教授表示，該聯盟在分工明確、治理結構清楚且具永續性等面向表現突出，是本屆「教育合作卓越」獎項中極具代表性的案例。隨著人工智慧快速滲透各行各業，教育現場也正面臨前所未有的轉型壓力。聯合國教科文組織去年發布教師與學生的「AI素養框架」，已明確將AI教育列為全球教育發展重點。

因應這股浪潮，國立台中教育大學聯合全國30所師資培育大學、22縣市教育局處，以及近50所AI專業發展中小學，共同成立智慧教育師培聯盟，目標在於推動我國師資培育體系的AI轉型，讓職前教師在進入教室前，即具備運用人工智慧設計教學與引導學習的能力。

領導聯盟的台中教大校長郭伯臣也受邀在QS全球教學創新大獎論壇中進行專題報告，分享台灣在師資培育導入AI的實務經驗。他指出，聯盟成立僅一年多時間，便逐步建構起全國性的AI師培整體架構，透過跨校課程共同研發，讓不同師培大學共享教材與教學設計成果；同時將教學創新帶入中小學臨床場域進行示範與驗證，並透過教師專業社群的運作，累積並整合各類AI教學案例，讓創新不再停留在實驗階段，而能回到真實課堂中落實。

台中教大表示，此次獲得QS全球教學創新大獎，不僅是對聯盟合作模式與教學成效的肯定，也讓台灣在師資培育與智慧教育領域的努力被國際看見。未來聯盟將持續深化跨校與跨域合作，讓AI不只是科技工具，而成為支持教師專業成長與學生學習的重要助力。

▲從課堂到國際舞台，台中教大AI師培模式獲全球教育界肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲從課堂到國際舞台，台中教大AI師培模式獲全球教育界肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
目睹23歲女友夾死！男友哭崩跺腳求助
快訊／張宏年驚傳家中過世
川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」
說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多
快訊／日本外海又震！規模5.2　北海道明顯搖晃
掃地機器人始祖宣布破產！創辦人：三輸悲劇
咖啡迷崩潰！歐客佬賣假貨　台中食安處介入調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

後人類時代的藝術提問　台中歌劇院「藝想春天」3月登場

台中教大智慧師培聯盟揚名國際　奪QS全球教學創新大獎銅牌

光復鄉YouBike 2.0再添新站！第10站「光復糖廠站」正式啟用

基隆在地企業設計不鏽鋼候車亭　邱佩琳：讓浴室舒適感上街

守護第一線救災人員健康　新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

新營瓦斯氣爆釀2傷　南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

百年故宮的重要一章　南院十週年展回顧文化扎根歷程

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

後人類時代的藝術提問　台中歌劇院「藝想春天」3月登場

台中教大智慧師培聯盟揚名國際　奪QS全球教學創新大獎銅牌

光復鄉YouBike 2.0再添新站！第10站「光復糖廠站」正式啟用

基隆在地企業設計不鏽鋼候車亭　邱佩琳：讓浴室舒適感上街

守護第一線救災人員健康　新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

新營瓦斯氣爆釀2傷　南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

百年故宮的重要一章　南院十週年展回顧文化扎根歷程

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

胡瓜前進花蓮會鐵粉　一見面吃香腸先沮喪後開心

社宅政策卡關　牛煦庭促TOD改革：別再只當財政平衡工具

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

邊牧跟金毛打起來！他「勸架」遭咬　飼主「沒時刻注意」判拘役

台灣人「三層加密」5星勸退！外國店家道謝　10萬人朝聖笑翻

幕後／高虹安官司逆轉！國民黨擬續挺拚連任　藍白合作模式曝

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

地方熱門新聞

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車偏區災時通訊零時差

全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

彰化邁向AI智慧科技城！林世賢就職7週年擘劃5大願景

南美二館升格國有掀議會風暴蔡育輝頭綁布條抗議

硬皮鯊亂擋小鴨　遭踹車爆全武行

古都魅力吸引日本學子山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地啟用

2026台南跨年卡司全數到位黃偉哲公布韓日港台夢幻陣容

領普發1萬忘拔機車鑰匙　警代管6把防失竊

更多熱門

相關新聞

斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

雲林縣政府自籌7600萬多元經費修繕、升級斗六教師研習中心，將原本漏水、設備老舊環境，變身為全國最高規格，結合專業成長、智慧教育。今（28）日舉行啟用典禮，縣長張麗善表示，研習中心提供教師專業增能、接軌智慧科技教育、促進身心健康場域，讓全縣教師與學生能站在智慧教育潮流前端。

雲林2025數位嘉年華　張麗善期許數位教育創新

雲林2025數位嘉年華　張麗善期許數位教育創新

首座智慧教育園區啟用　台中教育大學開創AI里程碑

首座智慧教育園區啟用　台中教育大學開創AI里程碑

台大教授葉丙成任教育部政次　「昔日對手」陳文章：創新獲肯定

台大教授葉丙成任教育部政次　「昔日對手」陳文章：創新獲肯定

種下未來的希望　花蓮推動全國唯一六大免費教育政策

種下未來的希望　花蓮推動全國唯一六大免費教育政策

關鍵字：

智慧教育AI師資台中教大教學創新全球獎項

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面