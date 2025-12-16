300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

▲萬丹紅豆牛奶節記者會暖身。（圖／黃耀寬提供）

記者陳崑福／屏東報導

一年一度的「萬丹紅豆牛奶節」今（16）日舉辦記者會暖身登場，以「萬馬奔騰・紅運豆來」為主題，宣告冬季最甜蜜的地方慶典正式啟動。活動結合農業文化、地方故事、觀光產業與節慶氛圍，邀集在地民眾、青農、學校團體與旅外鄉親共襄盛舉，透過烙印紅豆餅傳遞「甜蜜返鄉・幸福萬丹」意象，象徵紅豆香氣串起人與家鄉的溫暖連結。

今年「萬丹紅豆牛奶節」於12月26日至12月28日舉行「紅豆牛奶節」，12月27日早上九點以「幸福遊萬丹」揭開序幕，15組以上踩街隊伍沿街熱鬧遊行；「紅豆牛奶主題市集」集結甜品、飲品、伴手禮與創意農產超過300攤，呈現萬丹的甜蜜風貌。現場更有「在地藝文展演舞台」與「親子手作體驗區」，讓民眾在節慶中感受萬丹的文化魅力。

壓軸登場的「跨年晚會」將於12月31日晚間舉行，藝人陣容有楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人，以「幸福倒數 × 萬丹之夜」為主軸，結合燈光與煙火秀，共同迎接新年。

萬丹鄉長李建霖表示，萬丹以紅豆聞名全台，近年更以「紅豆牛奶」的甜蜜意象開創地方品牌新篇章。紅豆不只是農產品，更象徵人與人、心與鄉之間最柔軟的情感。透過活動串聯地方農產、文創品牌與青年創業力量，期望讓「甜蜜返鄉、幸福萬丹」成為冬季最溫暖的城市印象。

萬丹鄉公所指出，萬丹的紅豆代表著家鄉的味道與萬丹人的驕傲，每一粒紅豆都承載著勤奮與希望。今年的活動展現萬丹豐富的農業文化，也邀請鄉親共同參與，讓在地能量被更多人看見。希望透過這場「甜蜜返鄉」的盛會，讓旅外遊子回來看看家鄉的改變，也讓更多遊客在紅豆香氣中，感受到萬丹的熱情與幸福。