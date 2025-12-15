2026台南跨年卡司全數到位　黃偉哲公布韓日港台夢幻陣容

▲台南市長黃偉哲公布「2026台南好young」跨年演唱會最終卡司，韓日港台陣容星光熠熠。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

市民引頸期盼的台南跨年演唱會卡司正式全數揭曉，台南市政府15日舉辦記者會，由市長黃偉哲公布「2026台南好young」跨年活動第二波、也是最終表演名單，陣容橫跨台灣、韓國、日本與香港，集結人氣、實力與話題性，宣告台南跨年正式進入倒數熱身階段。

此次卡司最大亮點，莫過於被韓媒譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」的韓國人氣女團 STAYC，首度來台跨年就選擇站上台南舞台；另包括搖滾天團八三夭、理想混蛋、金獎歌姬9m88今年唯一一場跨年演出、金曲樂團麋先生MIXER、金鐘主持人炎亞綸，以及一舉拿下金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的台南女兒李竺芯，卡司含金量十足。

國際陣容同樣吸睛，韓國新人男團 ALL(H)OURS、香港新生代男星 魏浚笙、日本全能藝人 鈴木愛理 皆確定登台，展現台南跨年活動持續朝向國際化、多元化發展的企圖心。黃偉哲指出，在有限經費下，市府以高規格策劃演出內容，期盼讓市民與遊客感受到台南的誠意與城市魅力。



黃偉哲也提到，ALL(H)OURS 曾協助行銷台南芒果，與台南結下緣分，因此特別邀請他們回到台南跨年演出，讓城市行銷不只停留在一次合作，而是延伸成長期連結。

記者會現場邀請李竺芯出席，她分享首次將跨年舞台獻給家鄉台南的心情，並首度公開重新編曲的〈巷仔內的台南〉片段，希望透過音樂，讓更多人認識台南巷弄裡的溫度與故事。

市府表示，「台南好young」耶誕跨年系列活動共6場，前3場親子活動已圓滿完成，接續將於12月20日舉辦「搖滾耶誕演唱會」、12月27日「南瀛草地音樂會」，以及12月31日壓軸跨年晚會，邀請全國民眾提早規劃行程，在音樂與城市風景中迎接2026年。

今日記者會市議員陳秋宏、陳秋萍、沈震東、沈家鳳、立委陳亭妃服務處及各議員服務處代表也到場支持，與市民一同期待精彩的活動。

市府提醒民眾，看演唱會也別忘了「2025臺南購物節」抽獎活動熱烈進行中，只要消費滿50元就可以抽價值百萬元的Toyota全電動車大獎，活動至明（2026）年3月1日，消費地點涵蓋市場、夜市、地方商圈及新化年貨大街等多元場域，獎項包含百萬名車、3C家電、飯店住宿券等多項好禮，其中現金獎全面升級，每月抽出現金8萬元，壓軸再加碼抽出現金88萬元！

★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動：

※12/20（六）18：00﹣22：00搖滾耶誕演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場

☆鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。

☆主持人：籃籃、李多慧。

※12/27（六）17：30﹣21：30南瀛草地音樂會

☆地點：新營南瀛綠都心公園

☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。

☆主持人：Dennis丹尼斯。

※12/31（三）18：00﹣24：30台南好Young跨年演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場。

☆STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉。

☆主持人：吳建恆、徐凱希。

更多詳情，最新資訊，請至「台南好young」官網

https://www.tainanyoung.com.tw/ 或臉書、IG查詢。

