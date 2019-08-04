高雄女13歲當媽：想跟他結婚…家長曝交往後關鍵轉性求情　18歲爸下場揭曉

▲家庭不美滿的「小潘」（化名）想要有個孩子，和男友阿良結婚過溫暖的日子。（示意圖，非本人／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市一名剛滿18歲的男子「阿良」（化名），和年僅13歲的女友「小潘」（化名）爬上床，滾了5次床單後就讓小潘懷孕，早早成了小爸媽，但阿良此舉已觸犯與未成年人性交罪。小潘媽媽在開庭時為他們求情「家庭不溫暖的兩人渴望有個家」，而且小潘交往後性情反而變得乖巧；高雄地院法官則考量阿良需要照顧小潘和剛出生的孩子，因此判處2年有期徒刑，緩刑5年。

判決書指出，小潘在庭上證稱，身為男女朋友的兩人是因為相愛才發生性行為，自己沒避孕的原因其實是想要有個小孩，而且自從懷孕之後，也從未被阿良要求拿掉孩子，而且雙方家長討論後也同意生下小孩。小潘還在庭上哀求法官，「我想跟他結婚，希望能判輕一點，小孩需要他。」

小潘媽媽到庭時指出，小潘從前是個愛玩、愛翹家的孩子，自從與阿良交往後，才逐漸緩和叛逆的情況，甚至懂得主動報備行程。小潘媽媽表示，阿良同樣生在不完整的家庭，所以一直渴望有個家，對小潘也是照顧有加，自從孩子出生後，他也努力工作，就為了扶養剛出生的嬰兒。

儘管2018年9月到10月間，阿良和小潘先後發生5次性行為，已經觸犯與未成年人性交罪，法官審酌此案情節較輕，且因阿良已和小潘媽媽和解，態度良好，決定依法判處有期徒刑2年，並緩刑5年，全案可上訴。