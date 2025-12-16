都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

▲新北哈客三重館啟用活動，市長侯友宜到場，宣告第八、第九座哈客館同步啟用。

圖、文／新北市客家事務局提供

新北市都會客家文化推廣再邁新一步，新北第八、第九座哈客館昨（15）日同步啟用，哈客三重館與板橋中山館正式亮相。新北市長侯友宜與客家事務局長劉冠吟出席揭牌儀式，宣告都會區再添兩處客家文化交流空間。

兩座哈客館分別設於三重明志國中及板橋中山國中，由新北市客家事務局與教育局攜手合作，打破傳統文化場域限制，讓客家文化走進校園、融入城市生活。

▲哈客三重館啟用現場，幼兒園學童以客語歌舞演出，與市長及來賓同樂，展現跨世代的客家文化交流。

啟用活動現場邀請明志國中管樂團、啟文幼兒園，以及三重地區客屬社團、美江及紅瓦民族舞蹈團帶來音樂、舞蹈與客語童謠演出，展現跨世代、跨領域的客家文化樣貌，現場貴賓也參與植物槌染體驗，感受手作工藝的文化意涵。

空間設計上，哈客三重館以現代與彈性為特色，設有可亮燈入口招牌、滑動式黑板與多媒體設備，搭配玻璃鏡面、六角燈管及可自由組合的桌椅，提升空間運用效率；板橋中山館則以藍染意象為主軸，入口設置「新北愛學客」文化牆，室內以藍染布條、鏡面與柔和燈光，營造典雅的共學氛圍。

▲新北哈客三重館啟用，市長侯友宜與現場來賓合影留念，見證第八、第九座哈客館同步完成。

客家事務局長劉冠吟表示，哈客館不僅是文化場域，更希望成為讓民眾願意走進來、留下來、使用客家語的空間。隨著第九座哈客館啟用，新北市的都會客家文化推廣網絡也持續擴大，讓更多行政區成為文化延伸據點。





▲哈客三重館啟用活動中，市長侯友宜與貴賓參與植物槌染體驗，展現館舍結合工藝與文化推廣特色。