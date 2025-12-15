　
    • 　
>
地方 地方焦點

古都魅力吸引日本學子　山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

▲日本山形城北高校399名師生來台進行教育旅行，拜訪黃偉哲市長，並分批走訪台南多處文化景點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南深厚的歷史文化底蘊，持續吸引國際年輕世代走進城市，來自台南友誼市日本山形市的東北文教大學山形城北高等學校，日前共有399名師生（學生379人、教職員20人）來台展開教育旅行，並分兩批於15、16日造訪台南，走訪烏山頭水庫、八田與一紀念館、孔廟、赤崁樓等重要文化景點，透過實地踏查，認識台南的歷史脈絡與多元文化樣貌。

台南市長黃偉哲今日特別抽空前往市府國際廊道，向來訪的山形城北高校師生代表致意，並邀請他們一同參觀市府衛生局舉辦的國民健康業務成果展。黃偉哲表示，透過面對面的交流與互動，希望讓遠道而來的日本師生，不只看見台南的古蹟風景，也感受到這座城市的人情溫度。

黃偉哲市長指出，台南市與山形市自2017年締結友誼市以來，在觀光、教育、文化與產業等面向交流頻繁，今年11月山形市長佐藤孝弘與議長丸子善弘也率團訪台，顯示雙方情誼持續深化。此次山形城北高校一次就有近400名師生來台，並將台南列為教育旅行重點行程，更是台南多年推動城市外交與國際教育交流的具體成果。

黃偉哲也強調，教育旅行不只是觀光參訪，而是年輕世代認識不同文化、培養國際視野的重要歷程。市府未來將持續結合台日歷史淵源，規劃更具深度的教育旅行建議行程，讓台南成為日本學生「最想再訪」的城市。

此次行程中，山形城北高校校長大沼敏美、年級主任須藤曉美率領兩位學生代表參訪台南市政府國際廊道，了解台南與日本及世界各城市的交流成果，並驚喜參與市府成果展活動，讓師生代表留下深刻印象。

市府表示，山形市為山形縣廳所在地，擁有藏王溫泉、山形花笠祭等知名觀光資源，雙方近年在芒果推廣、體育交流與青少年互訪等面向合作成果豐碩。此次大規模教育旅行，不僅象徵台日教育交流的新里程碑，也為未來兩市深化青少年交流奠定良好基礎。

