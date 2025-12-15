　
地方 地方焦點

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

▲批發公司因進口貨物夾藏愷他命遭裁罰逾3500萬元拒繳，周姓負責人經台南分署聲請，法院裁定管收。（記者林東良翻攝，下同）

▲批發公司因進口貨物夾藏愷他命遭裁罰逾3500萬元拒繳，周姓負責人經台南分署聲請，法院裁定管收。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市某批發公司因進口貨物夾藏愷他命，遭裁處高額罰鍰卻長期拒繳，負責人最終遭法院裁定管收，法務部行政執行署台南分署表示，該公司尚欠罰鍰高達3532萬4000元，周姓負責人經聲請後，已於12日晚間裁定准予管收並解送管收所。

台南分署指出，該公司於2014年間報運進口雜貨，經財政部關務署基隆關查驗時，查獲貨櫃內夾藏愷他命，屬《懲治走私條例》規定之管制進口物品，遂依《海關緝私條例》裁處罰鍰3672萬8024元。扣除原繳保證金後，仍尚欠3553萬5800元，因逾期未繳，案件移送台南分署強制執行。

執行過程中，僅受償21萬1800元，截至目前仍積欠3532萬4000元。行政執行官進一步調查發現，53歲周姓男子自2016年起擔任該公司負責人，期間公司帳戶於2016年至2020年間，累計提領金額超過1000萬元，另有700多萬元銷售收入，卻均未用於清償罰鍰。

台南分署表示，周男在執行期間多次遭傳訊卻拒不到場，電話聯繫亦刻意不接，顯有規避執行之情形。分署於2025年12月12日上午將周男拘提到案，經行政執行官訊問後，認定其符合「顯有履行義務之可能而不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收要件。

台南分署隨即向台灣台南地方法院聲請管收，法院於當日下午開庭審理，並於晚間6時25分裁定准予管收，周男隨即解送管收所執行。

台南分署強調，對於高額罰鍰拒繳、刻意規避執行者，將依法採取拘提、管收等強制手段，貫徹公權力，確保國家法令尊嚴與公平正義。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

高雄74歲欠稅大戶　假離婚藏2.5億遭管收

高雄74歲欠稅大戶　假離婚藏2.5億遭管收

高雄一名沈姓男子（74歲）欠稅多達4107萬元，卻被查出疑以假離婚手法，藏匿鉅款、轉移不動產，全家動起來「洗產」藏匿至少2.5億元，還裝可憐表示，願意以每個月5000元的國民年金來償還4千多萬的稅款，高雄執行分署看不下去，日前逮到人後立刻向法院聲請管收獲准，將他送進看守所2個月。

欠稅165萬竟脫產　他關3天服軟還錢

欠稅165萬竟脫產　他關3天服軟還錢

彰化市值15億K他命工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

彰化市值15億K他命工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

欠稅4千萬拖11年　女董座聽到管收投降了

欠稅4千萬拖11年　女董座聽到管收投降了

竹北女童溺斃！負責人鞠躬道歉　被問事發經過：我也很想知道

竹北女童溺斃！負責人鞠躬道歉　被問事發經過：我也很想知道

關鍵字：

愷他命拒繳批發公司負責人管收

