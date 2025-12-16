新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

▲新北市第八、第九座哈客館啟用，市長侯友宜出席三重館開幕活動，為雙館正式啟用揭開序幕。

圖、文／新北客家事務局提供

新北市第八、第九座哈客館昨（15）日同步啟用，新北哈客三重館與板橋中山館正式揭牌，為都會客家文化推廣再添新據點。新北市長侯友宜與新北市客家事務局長劉冠吟共同主持啟用儀式，象徵新北市都會區客家文化網絡持續擴展。

兩座哈客館皆由新北市客家事務局與教育局跨局處合作設置，分別位於三重明志國中及板橋中山國中，將客家文化空間導入校園，讓文化學習與日常生活自然結合。

▲三重啟文幼兒園小朋友以客語歡迎歌演出，並與市長侯友宜及貴賓共舞，邀請市民走進新北哈客三重館。

新北市擁有約67.2萬名客籍人口及55個客屬社團。侯友宜表示，市府推動「四年五館、八年十館」的新北哈客館政策，期望在城市中建立多元、可近的客家文化據點，除新北客家文化園區外，哈客館也成為鄉親交流、語言學習、藝文研習及食農體驗的重要空間。

市府統計，自108年至111年間已完成中和、淡水、新店、新莊及板橋館，112、113年再啟用五股及蘆洲館。既有7座哈客館使用情形踴躍，其中中和、五股館每月平均使用人次超過2,000人，板橋、新莊館也逾1,000人。

▲新北市長侯友宜與貴賓共同舉牌合影，慶祝新北哈客三重館正式啟用。

隨著第8、9館啟用，客家局規劃於115年再完成土城及鶯歌館建置，8年內將累計完成11座哈客館，超越原訂「八年十館」的政策目標。





▲市長侯友宜（左2）與客家事務局長劉冠吟（右3）及貴賓一同體驗植物槌染，感受客家工藝與生活美學。