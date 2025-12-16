洞洞鞋忘在海灘上　他們折返錄下「槍響瞬間」崩潰喊：快逃！

▲羅根與男友喬迪一邊開車，一邊勸路人快逃。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻造成16人死亡，一對情侶把洞洞鞋忘在海灘上，特地開車回去拿，未料意外錄下槍響瞬間。

影片中，羅根（Logan）對鏡頭說道，「如果你把Crocs（洞洞鞋）忘在海灘上，而且開車回家要30分鐘，你會回去拿嗎？我們現在就在做這件事。」

羅根與男友喬迪順利找到洞洞鞋後，還大讚澳洲治安良好。未料，他們準備開車離開，去買墨西哥菜時，身後突然傳出連續槍聲和尖叫聲。

▼1分5秒左右開始，羅根錄下槍響瞬間。

@loganandjordy the scariest part….. if i didn’t order the food we were heading to pick up, we were heading to the festival (where the shooter was) to grab some food. thoughts and prayers to everyone affected! ♬ original sound - Logan & Jordy

羅根難掩驚恐表情，恐懼大叫，「天哪，這很危險！這很危險！發生什麼事？」接下來，他指示駕駛座的喬迪「往山上開！往山上開！」2人駕車逃離現場之際，也不忘搖下車窗，拚命對路上行人大喊，「往山上跑！有槍擊！」

羅根和喬迪在TikTok發布這段意外錄下的影片，如今累積逾150萬次觀看，「如果我沒有事先點餐……我們本來是要去（發生槍擊事件的）節日活動現場找東西吃的。向所有受影響的人致以思念和祈禱。」

14日傍晚6時45分，24歲嫌犯納維德（Naveed Akram）與其50歲父親薩吉德（Sajid Akram）朝著邦迪海灘北端的猶太光明節（Hanukkah）聚會開火，釀成澳洲近30年來最嚴重的槍擊事件。

其中，薩吉德在現場被警方擊斃，納維德也中彈受傷，目前已被拘留。初步調查顯示，他們的犯案動機與伊斯蘭國（IS）極端思想有關。

