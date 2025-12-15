南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

▲南美二館升格國有爭議延燒，市議員蔡育輝於議會審查文化局預算時頭綁布條抗議。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

賴清德政府規劃將台南市南美術館二館無償撥用、收歸國有，引發地方強烈反彈，台南市議會今於文化局預算審查時掀起波瀾，市議員蔡育輝當場頭綁抗議布條，痛批中央「只收資產、不養人事」，直指南美二館升格國有後，台南市表面省下約2000多萬元預算，實際精算卻反倒一年貼近4400萬元，直呼這是「喪權辱市」的交易。

蔡育輝指出，南美術一、二館去年各項收入合計高達7800多萬元，其中主要收入來自南美二館；若南美二館收歸國有，市府不僅喪失每年6000多萬元營收來源，連原可徵收的房屋稅、地價稅每年約5、6千萬元也將歸零，換言之，地方財政「省小錢、賠大錢」。

蔡育輝強調，南美術一、二館土地皆屬市有，興建總經費19.24億元，其中中央補助8億元、地方自籌11.24億元。2019年啟用的南美二館，更是全台首座行政法人美術館，地處孔廟、司法博物館、林百貨、文學館核心文化廊道，六年來已成為觀光熱點與網美打卡景點，如今中央卻規劃「無償接收資產、不概括承受人事」，讓地方與員工權益陷入尷尬。

他也質疑，文化局去年已編列逾1億元人事經費，今年仍編列7,600萬元預算，若南美二館升格國有，為何人事成本仍由地方負擔？現有80名員工、600多名志工權益如何保障，中央至今未給明確說法。

蔡育輝痛批，中央政府將南美二館這隻「金雞母」收走，卻把經營與人事包袱全留給地方，「好的收走、壞的留給市府」，要求市府暫緩相關預算審議，與中央重新談判，否則不排除「毀約護市產」，拒絕簽署這種「阿婆吹粿倒貼」的合約。