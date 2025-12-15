　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

▲南美二館升格國有爭議延燒，市議員蔡育輝於議會審查文化局預算時頭綁布條抗議。（記者林東良翻攝，下同）

▲南美二館升格國有爭議延燒，市議員蔡育輝於議會審查文化局預算時頭綁布條抗議。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

賴清德政府規劃將台南市南美術館二館無償撥用、收歸國有，引發地方強烈反彈，台南市議會今於文化局預算審查時掀起波瀾，市議員蔡育輝當場頭綁抗議布條，痛批中央「只收資產、不養人事」，直指南美二館升格國有後，台南市表面省下約2000多萬元預算，實際精算卻反倒一年貼近4400萬元，直呼這是「喪權辱市」的交易。

蔡育輝指出，南美術一、二館去年各項收入合計高達7800多萬元，其中主要收入來自南美二館；若南美二館收歸國有，市府不僅喪失每年6000多萬元營收來源，連原可徵收的房屋稅、地價稅每年約5、6千萬元也將歸零，換言之，地方財政「省小錢、賠大錢」。

蔡育輝強調，南美術一、二館土地皆屬市有，興建總經費19.24億元，其中中央補助8億元、地方自籌11.24億元。2019年啟用的南美二館，更是全台首座行政法人美術館，地處孔廟、司法博物館、林百貨、文學館核心文化廊道，六年來已成為觀光熱點與網美打卡景點，如今中央卻規劃「無償接收資產、不概括承受人事」，讓地方與員工權益陷入尷尬。

他也質疑，文化局去年已編列逾1億元人事經費，今年仍編列7,600萬元預算，若南美二館升格國有，為何人事成本仍由地方負擔？現有80名員工、600多名志工權益如何保障，中央至今未給明確說法。

蔡育輝痛批，中央政府將南美二館這隻「金雞母」收走，卻把經營與人事包袱全留給地方，「好的收走、壞的留給市府」，要求市府暫緩相關預算審議，與中央重新談判，否則不排除「毀約護市產」，拒絕簽署這種「阿婆吹粿倒貼」的合約。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局
快訊／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實
獨／聖石前董座SM帝國曝！飼養大批女奴極度調教
「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！日期曝光
快訊／股民注意！上市櫃3檔明起列處置
重機騎士自撞「橋面摔落」亡！死者為勤益科大生
台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

桃園商業轉型服務中心成果發表　張善政表揚10家卓越成效企業

民雄花海火車主題12/13開幕　千人拔蘿蔔體驗攻略

「Hi8全城開趴」　台中歲末連8大活動一路熱鬧到燈會

嘉義老宅延壽說明會爆滿　王美惠：持續與中央溝通確保政策落實

嘉義市行人安全大升級 　王美惠爭取中央1億經費支持

赴虎科大演說　陳建仁：為國家祈禱、盼朝野協調前行

古都魅力吸引日本學子　山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

桃園商業轉型服務中心成果發表　張善政表揚10家卓越成效企業

民雄花海火車主題12/13開幕　千人拔蘿蔔體驗攻略

「Hi8全城開趴」　台中歲末連8大活動一路熱鬧到燈會

嘉義老宅延壽說明會爆滿　王美惠：持續與中央溝通確保政策落實

嘉義市行人安全大升級 　王美惠爭取中央1億經費支持

赴虎科大演說　陳建仁：為國家祈禱、盼朝野協調前行

古都魅力吸引日本學子　山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

地方熱門新聞

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

桃園景福宮前人潮擠爆　觀看日本阿波舞演出

廟前驚見20萬元現鈔無人認領「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

桃園市雲林同鄉會　首位女性總會長林美華就任

金縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

暨大人陳秋坤、黃國峰雙獲第四屆農村領航獎

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188年　頒發獎助學金

南投市福崗路西延新建工程動土

免下載開LINE就能玩2026行動遊戲再添新選擇

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

更多熱門

相關新聞

國會助理抗議「助理費除罪化」　白委到場聲援卻因一事反遭圍剿

國會助理抗議「助理費除罪化」　白委到場聲援卻因一事反遭圍剿

藍委陳玉珍、國民黨團力推「助理費除罪化」修法惹議。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，目前，已獲跨黨派辦公室近300位助理簽名，卻也有立委要求助理撤簽、甚至當眾飆罵。而跨越藍綠白、多位國會助理今（12日）在立法院門口抗議，白委張啓楷突然現身表達支持，但據側面了解，因張啓楷是少數曾下令禁止助理連署的國會辦公室之一，引起現場一陣噓聲，面對記者詢問，張表示，「我到這裡就是表達最大的支持」、「好的事情大家一起響應不是收割」。張啓凱辦公室則表示，不曾禁止，有助理連署。

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

中駐日大使向日方提出提出嚴正交涉

中駐日大使向日方提出提出嚴正交涉

汪腳受傷拒穿鞋　氣到罵狗語髒話

汪腳受傷拒穿鞋　氣到罵狗語髒話

上街抗議川普！韓農民團體怒控「巧取豪奪」

上街抗議川普！韓農民團體怒控「巧取豪奪」

關鍵字：

南美二館升格議會蔡育輝頭綁布條抗議

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面