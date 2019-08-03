快訊／板橋晚間爆發槍響！車輛拒檢衝撞逃逸　員警連開數槍圍捕

▲板橋晚間傳槍響，車輛拒檢衝撞逃逸，員警連開數槍圍捕。（圖／資料照片）



記者趙蔡州、陳豐德／新北報導

臉書社團「我是板橋人」3日10時許晚間有網友表示，疑似在湳雅（湳仔溝）附近聽見槍聲。對此，板橋警分局調查後表示，本分局大觀所員警3日晚間執勤時，於大觀路2段282號前攔查一輛可疑車輛，但車輛的駕駛不聽警告持續衝撞，致使現場員警拔槍喝斥、朝輪胎射擊數槍，但仍被該車加速逃逸，全案正在持續攔截圍捕。

板橋警分局表示，大觀派出所所長陳文彬、警員陳淑瑛3日22時30分執行巡邏勤務，於板城路265之1號海岸釣蝦場旁巷內攔查一輛可疑轎車，但轎車駕駛卻在他們查證身分之際，突然猛踩油門加速且多次衝撞後方路人駕駛的轎車。

兩名員警為了避免民眾的人身安全遭受危害，遂大聲喝止且由所長陳文彬朝輪胎處射擊5發、警員陳淑瑛射擊4發，不過該車仍加速逃離現場，幸未造成人員傷亡。

本分局接獲現場通報後，也立刻加派人力前往圍捕，並於板橋區合安一路、大觀路二段口尋獲逃逸車輛，目前已經派偵查人員到場協助處置及採證，後續將由大觀所調閱沿線監視器持續追查。

▼網友在臉書社團詢問，湳雅（湳仔溝）附近有聽見槍聲，警方證實消息。（圖／記者陳豐德翻攝）