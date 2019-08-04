新北男邀12歲少女「病房激戰SOD」　媽逼問驚曝還有3次：我被叔叔碰了

▲郭男不顧少女抗拒，也不管病房還有其他人，就在遮簾後強行脫下少女褲子。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

新北市31歲郭姓男子和哥哥同住，4年前開始和哥哥同居人的12歲女兒，前後發生4次性行為，還曾在兒童病房和因盲腸炎住院的少女嘿咻，不顧當時病房內還有其他家長和孩童。由於少女母親目睹兩人如情侶的親密行為，逼問下才知道女兒「被叔叔碰了」。經高院認定兩人屬合意性交，因此由一審16年徒刑改判為6年徒刑，最終由最高法院定讞；法院另判郭男須民事賠償少女20萬元。

判決書指出，2015年，與哥哥同住在新北樹林的郭男，平日和哥哥同居人的12歲女兒互動良好，被少女以「叔叔」稱呼；然而兩人的關係在同年12月中旬變調，郭男2次趁著清晨5時少女在浴室盥洗，邀約對方到房間地板的床墊上「拍掌」，還一起去新北耶誕成跨年，直到午夜回家，又趁著家裡沒人再度發生性關係。

2016年1月初，郭男深夜前往台大醫院兒童病房探視因盲腸炎住院的少女，等她和母親講完電話後，不顧她的意願，也不顧病房還有其他病童及家長，就隔著遮簾強脫她的褲子硬是發生性關係。

因為多次目睹女兒和郭男互動親密，還曾看見兩人在街上勾手相依，起疑心的母親決定逼問少女是否在和郭男談戀愛，才聽到少女哭著說「我被叔叔碰了」，氣得報警處理。

郭男始終否認和少女發生過性關係，因此一審新北地院依加重強制性交罪重判16年徒刑後，他決定提起上訴。高院、最高法院審酌少女、少女母親及學校輔導老師等人的證詞，加上郭男測謊未過等證據，認定確有其事；然而考量少女庭訊時還說喜歡和郭男在一起，只是不喜歡肢體接觸，加上兩人互動如情侶，甚至少女提起郭男時還會露出笑意，因此認定兩人屬合意性交，最終改依與未成年少女性交罪判處6年有期徒刑。至於民事審理，新北地院判決郭男必須賠償少女20萬元確定。