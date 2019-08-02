誰買私菸「適度」公布　邱國正：避免衍伸更多問題

記者蔣婕妤／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文上月25日下令，要求新上任的國安局長邱國正一週內要交出調查報告，國安局2日下午2時召開「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。針對外界好奇到底九千多條私菸「誰買的」，邱國正表示，懲處名單僅會「適度」對外公布，避免衍伸後續更多問題。

據《ETtoday新聞雲》1日掌握獨家訊息指出，在涉私菸案名單的揭露上並不會對外公布，主要原因在於，依據法務部訂定「政風機構執行行政調查作業要點」規定辦理，依規定，行政調查主要在釐清相關人員行政責任，相關調查的啟動，是經檢察官同意，並作業必須嚴守「不影響案件偵查」及「不違反刑事訴訟法偵查不公開原則」原則。

▲邱國正主持國安局「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

據指出，該行政調查，專案小組從涉及人員的訪詢自清，以及就起獲相關資訊勾稽比對，全面釐清本次涉及吳宗憲等利用元首出訪私菸案中，包含人員涉入情節、違法樣態、包含訂購運送等運作細節以及歷來違法情形沿革等。行政調查所獲得事證資訊，除全數交司法單位偵辦，並隨即就調查情形，完整向國民報告。

考量到國安局人員身分，調查報告中並沒有公布相關人員名單，至於外界認為應該透過公布懲處名單解決社會疑慮，邱國正說，如果需要可以適時公布，不過，為了避免公布完以後反而沒有轉圜餘地，以及衍伸後續更多問題，才會傾向不要全面對外公布懲處名單。

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