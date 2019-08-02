快訊／從根本解決特勤問題！蔡英文：總統府侍衛室督導責任歸國安局





▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國安局長2日下午將親上火線主持記者會，對外說明私菸案調查報告。據《ETtoday新聞雲》1日掌握獨家訊息指出，主軸將聚焦制度與管理督導的檢討，編制在總統府下的總統府侍衛室，在編制不變的狀況下，未來教育、訓練跟督導責任，確定歸於國安局，往後免於再有權責疑慮。總統蔡英文2日受訪時也表示，如此是從最根本的解決問題。

蔡英文7月25日任命邱國正為國安局長時，公開下令要求他在一週內提出報告。事實上，邱國正1日下午入總統府，向蔡英文面報本次調查結果，主軸聚焦在制度與管理督導的檢討，特別是這次私菸案爆發後，備受爭議的就是，「侍衛室出包，誰有責？」的難解之題。

在過去的體制下，侍衛室在總統府秘書長轄下，但實際上因維安專業性高，理解侍衛室運作者便知道，秘書長根本不會過問。

另外，侍衛室編成來源多元，國安局也非有完全的管理權責。因此根據報告內容，已經敲定總統府侍衛室未來在教育、訓練跟督導責任上，確定歸於國安局，目的在於往後要避免再有權責的疑慮。

蔡英文2日表示，事件剛發生的時候已經下令國安局必須檢討特勤人員管理制度，還有紀律問題，國安局的報告，正是根據要求所提出來的，「這個是一個最根本的去解決我們現在看到的積習，為什麼長久沒有被發現的情況」。

至於退役中將吳斯懷批評將官調動速度太快，宛如走馬燈的調動方式，不僅使主官與部屬來不及彼此了解、培養默契，更對軍中人事造成制度性破壞，蔡英文在接受媒體提問時，僅回應聽聽就好。

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