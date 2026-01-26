　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

肺炎住院！她天生「大拇指超迷你」找不出病因　醫解開60年之謎

▲該病症為「范可尼貧血」。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

▲該病症為「范可尼貧血」。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者周亭瑋／綜合報導

一名60歲婦人近日因肺炎入院，胸腔科醫師蘇一峰查房時發現，其手指構造異常，且長期受貧血與慢性病所苦。憑藉醫師的直覺與研究精神，他最終揭開了困擾患者一甲子的疾病真相，證實其患有極罕見的遺傳性疾病。

畸形手背後藏玄機　大姊病史暗合罕病特徵

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰醫師提到，這名婦人自幼身材矮小、體質虛弱，並患有血液疾病。查房時，注意到她的手部構造異常，「整個大拇指很小隻，手臂也顯得細小且畸形彎曲。」

儘管婦人表示，出生時手就長這樣，卻從未有醫師能給出確切病因。蘇一峰隨後彙整其「全血球貧血症」與「骨髓化生不良症候群」等病史，邀請各界一同「破案」，試圖解鎖她這60年來的身體之謎。

對此，網友們紛紛回應，「好像怪醫豪斯，提出問題點參與討論」、「大姐辛苦了，加油」、「您真是有如人間救苦救難活菩薩，幫助病人，令人感佩」、「看了只有滿滿的不捨，希望蘇醫師仁心仁術，能找出原因醫好」。

解密范可尼貧血：骨髓衰竭與發育不全

事後，蘇一峰公布正確解答，表示該病症為「范可尼貧血（Fanconi anemia,FA）」。這是一種極罕見的遺傳性疾病，主要症狀包括漸進式骨髓造血功能衰竭，會導致紅血球、白血球與血小板減少，進而引發蒼白、反覆感染或出血等現象。

此外，患者也常伴隨身材矮小、身體畸形（如拇指或橈骨發育不全），以及極高風險的癌症病變，例如急性骨髓性白血病。

►辦尾牙「全員送iPhone 17 Pro」　獎金6萬起跳！2.9萬人羨慕炸
►向賈永婕公開道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」
►霍諾德征服台北101！最新發文「感謝讓一切成真」　萬人湧入告白

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆
孫生媽偷精品包被逮　辯「眼睛剛開刀看不到」
拒選舉！爬101掀模仿效應　賈永婕喊話放棄：愚蠢又不帥
北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊人龍100公
Keanna爆料錄音室「抽大X做愛」　陳芳語怒告吞敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

獨／外國媽不坐月子、經期爽吃冰OK？老外中醫師搖頭曝「差異」

霍諾德攀登101是在玩命？專家搖頭：他在示範為選擇負責

太管處再重申！遊客「攀岩拍美照」極度危險　祭重罰最高6萬元

台74線「大里一交流道增設匝道」通車　進市區可省20分鐘

肺炎住院！她天生「大拇指超迷你」找不出病因　醫解開60年之謎

全球限量！霍諾德腰上粉袋「1巧思暖翻台人」　親筆簽名要免費送

看霍諾德爬101直播　日本人驚「在日本絕不允許」！一票人感謝賈董

長大才發現超噁！她曝家裡「浴巾共用、內褲襪混洗」　一票爆共鳴

10多年前就想爬台北101了！霍諾德笑曝「甚至想過要偷爬」

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

獨／外國媽不坐月子、經期爽吃冰OK？老外中醫師搖頭曝「差異」

霍諾德攀登101是在玩命？專家搖頭：他在示範為選擇負責

太管處再重申！遊客「攀岩拍美照」極度危險　祭重罰最高6萬元

台74線「大里一交流道增設匝道」通車　進市區可省20分鐘

肺炎住院！她天生「大拇指超迷你」找不出病因　醫解開60年之謎

全球限量！霍諾德腰上粉袋「1巧思暖翻台人」　親筆簽名要免費送

看霍諾德爬101直播　日本人驚「在日本絕不允許」！一票人感謝賈董

長大才發現超噁！她曝家裡「浴巾共用、內褲襪混洗」　一票爆共鳴

10多年前就想爬台北101了！霍諾德笑曝「甚至想過要偷爬」

鎖定年輕政治人物！台商吸收政院前科長當共諜　2人遭續押禁見

寶萊塢資深男星涉性侵被捕！　女傭痛訴「受害10年」崩潰報警

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

東森集團推全員AI升級　能力鑑別「通過率達95%」

花蓮市配合國家清潔週！大宗廢棄物登記暴增　總清運量首度破萬

金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

台男「柬埔寨運毒」躲警自撞身亡！車禍現場曝　3台陸同夥落網

高雄應援「水舞秀落空」粉絲道歉了！利特現身安慰：不是你們的義務

綠黨團：民眾黨自提軍購條例非紅供應鏈、台灣之盾全刪　還有錯漏字

陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」

生活熱門新聞

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

搭機驚見霍諾德羨煞了！被問是否再來台...本尊親回

向賈永婕道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」

快訊／逆風轟「霍諾德爬101」遭灌爆　工傷協會最新7點聲明

霍諾德登頂101「1照片」讓全台男友緊張了

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

探11℃！　最冷時間曝

更多熱門

相關新聞

2罕病「死亡風險高」篩檢率卻下滑　醫團籲：納入新生兒公費項目

2罕病「死亡風險高」篩檢率卻下滑　醫團籲：納入新生兒公費項目

台灣2024年一下以下嬰兒死亡率為千分之3.8，已經連續20年超過日韓，且每年逾百人死於先天性疾病。醫師指出，脊髓性肌肉萎縮症（SMA）、龐貝氏症等致死率極高的遺傳疾病，一出生就會對身體造成影響，但因屬新生兒篩檢加選項目，目前篩檢率不到75%。醫療團體今天呼籲新手爸媽，出生48小時進行新生兒篩檢加選項目，在症狀出現前及早介入治療，讓寶寶得到更好的預後。

中國罕病團體宣布　捐助北京政府百萬人民幣

中國罕病團體宣布　捐助北京政府百萬人民幣

天使臉女童一出生就患絕症！平均壽命僅14年

天使臉女童一出生就患絕症！平均壽命僅14年

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

她1年染新冠4次！揪出真兇百萬分之一罕病

她1年染新冠4次！揪出真兇百萬分之一罕病

關鍵字：

范可尼貧血遺傳疾病骨髓衰竭手指異常罕見病

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面