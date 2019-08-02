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獨／國安私菸涉案層級曝光：76人當中竟然有一名少將

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記者蔣婕妤、徐政璿／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文上月25日下令，要求新上任的國安局長邱國正一週內要交出調查報告，國安局2日下午2時召開「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。據透露，這次違法私菸案涉案層級最高是少將，校級軍官也有39人。

國安局2日下午公布私菸案調查報告，因為涉案人員具有特勤維安任務，所以現場並沒有公布完整名單。

據透露，這次涉案的層級部分，分別有少將1人、校級39人、尉級4人、士官長8人、士官18人、兵1人、警官3人、文職2人。其中涉案的將官，疑是內、外衛室主任林國欽跟陳逸夫。

根據國安局調查報告內容指出，涉案各機關人數部分，含在押的吳宗憲、張恆嘉兩人外，目前查獲共有76人涉案，其中，國安局共25人涉案，包含局本部4人、特勤中心19人（含平安警衛室1人）、訓練中心2人。

總統府侍衛室部分涉案的共49人（含在押吳宗憲、張恆嘉）涉案，包含憲兵警衛大隊2人，而截至目前為止尚未查出上級長官、政務官或機要人員參與或指示訂購情事。

▲國安局「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安局「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

在總私菸數及各機關訂購數量部分，國安局在清查後總共查出7977條私菸，購買單位總共有五個，分別是國安局2625條，其中局本部45條、特勤中心2430條（含平安警衛室250條）、訓練中心150條；侍衛室共 4902條；憲兵警衛大隊450條。

至於報載私菸9800條，還有1823條落差，國安局指出，因為無法就在押禁見之吳宗憲等人為行政調查，詳細總數量及其餘私菸訂購情事，尚待檢察官偵查釐清。

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