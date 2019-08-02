快訊／一張圖看國安局調查私菸流向：76人涉案﹑少校大戶買1037條

▲國安局「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國安私菸風暴事發迄今12天，針對外界好奇近萬條私菸到底誰買的，國安局的檢討報告2日下午正式出爐，其中有一位少校侍衛官大戶一人就買了1037條。

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文上月25日下令，要求新上任的國安局長邱國正一週內要交出調查報告，國安局2日下午2時也召開「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。

根據調查報告內容指出，涉案各機關人數部分，含在押的吳宗憲、張恆嘉兩人外，目前查獲共有76人涉案，其中，國安局共25人涉案，包含局本部4人、特勤中心19人（含平安警衛室1人）、訓練中心2人。

總統府侍衛室部分涉案的共49人（含在押吳宗憲、張恆嘉）涉案，包含憲兵警衛大隊2人，而截至目前為止尚未查出上級長官、政務官或機要人員參與或指示訂購情事。

▲國安局調查私菸購買數量，其中購菸最少者為5條，最多者為1,037條。（圖／國安局提供）

至於總私菸數及各機關訂購數量部分，國安局在清查後總共查出7977條私菸，購買單位總共有五個，分別是國安局2625條，其中局本部45條、特勤中心2430條（含平安警衛室250條）、訓練中心150條；侍衛室共 4902條；憲兵警衛大隊450條。

至於報載私菸9800條，還有1823條落差，國安局指出，因為無法就在押禁見之吳宗憲等人為行政調查，詳細總數量及其餘私菸訂購情事，尚待檢察官偵查釐清。

國安局調查報告也指出，買菸數量最多的是11至50條，共有28人，其中還有一位「大戶」，一人就買了1037條。國安局透露，這名大戶為一位少校侍衛官。

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