快訊／陳建仁平安警衛室也涉案　國安局調查：有1人買250條免稅菸

▲國安局「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文上月25日下令，要求新上任的國安局長邱國正一週內要交出調查報告，國安局2日下午2時召開「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。根據國安局調查報告結果指出，副總統陳建仁辦公室也有人涉案，有一人買了250條免稅菸。

國安私菸涉案各機關人數部分，含在押的吳宗憲、張恆嘉兩人外，目前查獲共有76人涉案。國安局共25人涉案，其中包含局本部4人、特勤中心19人（含平安警衛室1人）、訓練中心2人。

另外，總統府侍衛室一共有49人（含在押吳宗憲、張恆嘉）涉案，包含憲兵警衛大隊2人，目前為止尚未查出上級長官、政務官或機要人員參與或指示訂購情事。

總統府表示，平安警衛室直屬國安局特勤中心管理，經查僅有1名人員向吳宗憲訂購，後續將由國安局依涉案情節懲處。另經清查，副總統辦公室無人涉入此案

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