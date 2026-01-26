看霍諾德爬101直播　日本人驚「在日本絕不允許」！一票人感謝賈董

▲賈永婕與霍諾德夫妻合照。（圖，下同／翻攝自賈永婕臉書）



記者施怡妏／綜合報導

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成功完成，引起國際關注。「鐵人柏青哥」透露，當時正與一位日本朋友一同觀賞直播，對方驚訝直呼「要是在日本，絕對不會有人允許這件事！」他坦言，其實台灣原本也不會同意，但因為賈永婕的支持才成局。

鐵人柏青哥大讚賈永婕 勇於接受挑戰、承擔風險



柏青哥粉專發文，當天與一名日本朋友一同看直播時，對方直言「要是在日本，絕對不會有人允許這件事」。面對日方友人的驚訝，柏青哥坦言，其實台灣過去也不可能通過這類極限活動的申請，這次之所以能成局，全靠台北101新任董事長賈永婕。

柏青哥表示，「以日本人保守的作風，什麼事都要檢討半天，等檢討完可能令和年都已經過完了還沒有結論」，賈永婕勇於接受挑戰、願意承擔責任，是這場攀登活動能夠實現的最大關鍵。

他坦言，過去賈永婕挑戰英吉利海峽時，也曾邀請他一同參與，但當時錯過了，「我很了解她們夫妻都是很熱血的鐵人，無論在運動還是工作上。」

台灣社會仍保守 挑戰者常遭質疑



柏青哥進一步指出，台灣整體社會對於極限運動仍很保守，從「鬼月不能游泳」、「重訓傷身」、「跑步太閒」等觀念層出不窮，三鐵運動也常被質疑「幹嘛那麼累？為什麼不乖乖上班或是坐在家裡就好？」此次霍諾德的挑戰活動也曾遭不少人批評太危險，甚至擔心引發模仿效應，但他反問「這種事有辦法隨便模仿？」

他認為，賈永婕明知挑戰背後的壓力與風險，卻沒有選擇「多一事不如少一事」的態度，而是挺身而出、獨自扛起責任，才讓世界看見台灣、看見101。

柏青哥感嘆，即便台灣進行教育改革多年，社會依舊高度重視升學與高薪工作，把考高分、進名校視為唯一成就，對於敢於嘗試不同道路的人，往往被貼上「不務正業」或「魯蛇」標籤。

「這是我第一次這麼仔細看台北101的外觀，才知道原來上面這麼美。」他感動表示，透過Netflix的全球直播，不僅讓台北風景登上國際，也希望能為台灣社會帶來更多啟發，「真心希望台灣社會未來可以真的多鼓勵大家勇於挑戰新的事物與冒險，走向心態更為開放的社會啊！」

貼文底下，一票網友狂讚「真的，換成是別人一定肯定不會成局的！賈董超讚，那幾面心機國旗更是讚」、「日本真的因為過於保守，越來越少創新了」、「真的很佩服賈董！不要看她嘻嘻哈哈，她應該承受很大的壓力」、「日本只有一個人敢，兩津勘吉」。

．本文經「鐵人柏青哥」授權轉載。