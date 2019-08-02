國安私菸／檢約談華膳4員工　調閱玉山等10銀行追金流

▲檢察官發函給10多家銀行，調閱與吳宗憲代為訂購免稅菸有關的金流資料。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安局私菸案，2日持續根據團購免稅菸的買家供詞，不少人是以匯款等方式付錢，因此向玉山銀行等10間銀行以及華航、台北關調閱金流等相關資料，比對確認買家身分，同時以證人身分，傳喚4名華膳空廚基層人員，了解國安私菸存放華膳倉儲的流程，並釐清華膳員工是否參與團購，不排除未來再約談華膳決策者到案說明。

據悉保稅倉庫是用來放置等待相關機關批核稅額的未稅貨品，而這次總統蔡英文專機出訪時，國安局人員透過總統府侍衛室少校吳宗憲，向華航訂購的上萬條免稅菸，被存放在華膳的保稅倉庫，等專機落地，再由國安局司機開貨車載離。

因此檢察官2日以證人身分，傳喚4名華膳員工，了解倉庫出借的決策過程，是否有高層特殊只是，並根據相關事證，持續向關務署台北關調閱相關資料，釐清是否有華膳員工加入團購私菸。

▲華航前資深副總羅雅美以貪污圖利罪嫌被告身分遭傳喚後獲請回。（圖為資料照／記者趙永博攝）

此外，根據國安局80名參與團購私菸買家供詞，他們都不知道買免稅菸違法，訂菸後分別以現金付款，有人則是用匯款轉帳，或託人代墊暫付等方式，把菸錢付給吳宗憲，檢方為查證確認，已連日發函向玉山、台新等10多家銀行，調閱相關金流資料比對。

至於疑似協助國安人員購菸的華航空品處人員，經檢調約談傳喚後，除先前已獲交保的空品處代組長黃川禎，2日凌晨僅前空品處副總邱彰信，及空品處協理于堯因涉嫌圖利罪，被檢察官諭令各70萬元及50萬元交保，同樣以被告身分遭傳訊的前資深副總羅雅美則因仍有事證待查，訊後獲請回。