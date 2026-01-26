高嘉瑜吃醋喊「愛妃不吃瑜」　王世堅：博君一笑、她其實替陳亭妃高興

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王世堅近期頻繁南下，為角逐台南市長的同黨立委陳亭妃站台，此舉讓多年好友高嘉瑜大喊吃醋，「只有愛『妃』，都不吃『瑜』了」。對此，王世堅今（26日）受訪時笑稱這純屬好友間的玩笑，解釋高嘉瑜其實是藉機博君一笑。王世堅更感性透露，兩人相識十幾二十年，心疼高嘉瑜原本是快樂的學霸，進了政治圈卻常受派系排擠與惡意攻擊；他當場許下承諾，未來高嘉瑜若有選舉需求，他絕對會「義無反顧」全力幫忙。

民進黨立委王世堅以〈沒出息〉一曲紅遍兩岸，並吸引大票年輕粉絲。近期王世堅頻幫同黨立委陳亭妃站台、助攻台南市長選戰，讓好友、民進黨前立委高嘉瑜25日直呼「非常吃醋」，王世堅最近都往台南跑，心裡「只有愛『妃』，都不吃『瑜』了」。但台北也有非常多需要王世堅幫忙的地方。

對此，王世堅今（26日）受訪時笑說，彼此有幾位共同好友，約吃飯時因為他還沒去，高嘉瑜就以為他不去了，就傳簡訊給他，「世堅大哥，有了『妃』，就不吃『瑜』」。

「她是她是玩笑啦」，王世堅說，自己一看，「妃」就是陳亭妃的「妃」，高嘉瑜平常就喜歡跟自己這樣鬧來鬧去，沒有什麼用意，純粹博君一笑而已。

王世堅也說，大家都知道高嘉瑜平常的為人處事，跟朋友在一起就是喜歡開玩笑，而且兩人政治看法一樣，她也都是去幫比較弱的一方，因為高嘉瑜在政治經常受到惡意攻擊、抹黑，本身經常在政治上受到霸凌，更能體諒當有大型選舉時，「可能我們某些方面被比較沒有那種派系勢力的，容易受到欺負，所以她對陳亭妃她一向都很關心」。

王世堅指出，高嘉瑜也看到自己要去幫陳亭妃，「她其實心裡也是很高興」，加上兩人有十幾、二十幾年的同事情誼，相處得很好，所以就用她的名字跟陳亭妃的名字來開玩笑。

王世堅也說，若高嘉瑜找他一定去，大家都是好朋友，認識20幾年，也是最近幾次選舉受到很多惡意，「我知道背後有人刻意打擊她」，她本來是個快快樂樂的小女生，過去是學霸會讀書，爸媽也很寵愛，沒想到來政治圈竟然這樣被欺負，「我跟我很多好朋友、長輩都很同情她」。

王世堅提及，本來說高嘉瑜是基隆小孩，去基隆經營、選市長，前2年她也在家裡父母開的小百貨店掛個小招牌，那是高嘉瑜在基隆的服務處，她當時也確實幫地方的人做一些事情，「但是後來基隆就已經定案了嘛，沒有考慮她，我覺得她一路上坎坎坷坷」。

王世堅承諾，如果高嘉瑜有什麼選舉有用到他，他一定是義無反顧、一定去幫忙。不過他也提到，如果只是回來選議員，靠高嘉瑜個人知名度完全沒問題、完全不需要他。