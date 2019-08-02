快訊／邱國正下重手：未來副局長帶隊　編組直接督導總統府、官邸

▲邱國正召開記者會。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文上月25日下令，要求新上任的國安局長邱國正一週內要交出調查報告，國安局2日下午2時召開「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。邱國正表示，這次他要下重手，將加強督導工作，未來副局長將帶隊，編組直接督導總統府、官邸。

邱國正表示，主官沒有不可以不知道的事，他一定會下重手，不能有不安全的人員在需要安全維護顧慮的人底下做事，但是他也不會一刀揮，造成哀鴻遍野。

邱國正說，他會先分區分層，如果主官不知道下屬涉案，最起碼記過以上，如果本人涉案或知情卻不制止，除了記過也會調整職務。

在職務調整部分，邱國正表示，他會跟警政、國防部等單位商量，讓涉案者人士回到母體單位。他也強調，調查會繼續，不會有終止的時間，不見得會在一、二週有成效，但會持續做下去。

國安私菸風波延燒數日，據《ETtoday新聞雲》1日掌握獨家訊息指出，奉總統命令，邱國正入總統府，把完成的調查報告交給蔡英文批示。據了解，報告主軸聚焦制度與管理督導的檢討，編制在總統府下的總統府侍衛室，在編制不變的狀況下，未來教育、訓練跟督導責任，確定歸於國安局，往後免於再有權責疑慮。

蔡英文2日表示，事件剛發生的時候已經下令國安局必須檢討特勤人員管理制度，還有紀律問題，國安局的報告，正是根據要求所提出來的，「這個是一個最根本的去解決我們現在看到的積習，為什麼長久沒有被發現的情況」。

▲蔡英文任命邱國正為國安局長、鍾樹明為總統府侍衛長，針對本次私菸案進行國安系統革新工作。（圖／合成圖）

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